Hay alerta naranja y amarilla por tormentas y lluvias para este jueves 18 de septiembre: las provincias afectadas

En una semana con temperaturas agradables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves 18 de septiembre continuarán en esta línea. Sin embargo, emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas y lluvias intensas que regirán en distintas regiones del territorio nacional.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas más afectadas -que estarán bajo aviso naranja por tormentas- serán el norte de Río Negro (Río Colorado y Choele-choel) y el sur de La Pampa (Bernasconi, Puelches, Cuchillo Co y La Adela). En este contexto, el SMN advirtió que se esperan “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente“.

En otros sectores, en tanto, habrá una alerta amarilla por tormentas, la cual implica la presencia de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Es el caso del este de Río Negro y el norte de La Pampa, además de Buenos Aires (en el sur, a partir de Coronel Suárez), Mendoza, San Luis, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, Formosa y Salta.

El mapa de alertas para este jueves 18 de septiembre

A su vez, en Leleque (Chubut) y San Carlos de Bariloche (Río Negro) regirá un advertencia amarilla por lluvias intensas, las cuales serán muy fuertes a lo largo de la mañana y la tarde, y comenzarán a aislarse a partir de la noche. Durante la tarde se esperan ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Ante este escenario, el SMN recomendó: no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caer; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El tiempo en el AMBA

El SMN señaló que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 20°C, un poco más primaveral que durante las últimas semanas. Se esperan mínimas de 16°C y máximas de 23°C, y lluvias aisladas durante la mañana. A partir de la tarde el cielo estará parcialmente nublado, los vientos del sector este tendrán velocidades aproximadas de 10 kilómetros por hora y la humedad será del 87%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 19°C, mínimas de 14°C y máximas de 23°C. Al igual que en la Ciudad, se anticipan lluvias aisladas durante la mañana y por la tarde el cielo permanecerá parcialmente nublado. Además habrá una humedad del 94%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 17°C y 27°C en Córdoba, 20°C Y 31°C en Tucumán, 17°C y 26°C en Santa Fe, 16°C y 25°C en Entre Ríos, 17°C y 31°C en Jujuy, 17°C y 31°C en Salta, 21°C y 25°C en Misiones, 17°C y 32°C en La Rioja, 16°C y 32°C en Santiago del Estero, 17°C y 29°C en San Luis, 14°C y 30°C en San Juan, 15°C y 30°C en Mendoza, 12°C y 18°C en Río Negro, 6°C y 16°C en Chubut y -3°C y 8°C en Santa Cruz.