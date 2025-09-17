Qué dijo el hombre que chocó con Thiago Medina

Continúa la preocupación por la salud de Thiago Medina, ya que todavía se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega tras el siniestro vial con su moto. Mientras tanto, la Fiscalía investiga cómo ocurrió el hecho. Recientemente, Raúl, el hombre que asistió al exparticipante de Gran Hermano (Telefe) en el momento del choque, reveló que dialogó con el conductor del auto con el que impactó la moto.

En diálogo con A la Barbarrosa (Telefe), el hombre contó que conoció y mantuvo una conversación con José Fernando Córdoba, el conductor del Chevrolet Corsa. “Yo estuve hablando con el conductor. Él dice que lo citaron, que le tomaron declaración, pero acá no vino nunca la policía a levantar huellas”, aseveró.

“¿Qué hablaste con el señor que manejaba el auto? ¿Dónde lo conociste?”, quiso saber Georgina Barbarossa. “Lo conocí en la carnicería, que es amigo de él. Le pregunté lo que pasó y coincide con los relatos”, contestó Raúl y agregó: “Él reconoce que hizo la maniobra (mal) y dice que puso todas las luces”.

Luego, Raúl comentó: “Él no tuvo contacto con la familia de Thiago, pero me pidió un acercamiento porque estuve hablando con Daniela y Camila (...) Tiene miedo de que lo rechacen o que tomen represalia en su contra”. Además, contó que “está shockeado, muy ansioso, muy nervioso“. “Se siente culpable. Dice que no puedo dormir desde que sucedió el hecho”, agregó.

En ese momento, se generó un debate en el piso en torno a la infracción que habría cometido el conductor. Cabe destacar que, de acuerdo con la primera información que circuló, el cruce donde se produjo el accidente tenía poca señalización, lo que podría haber contribuido al impacto.

En esta misma línea, la periodista Nancy Pazos fue contundente: “Está claro de que es una buena persona y que su esposa lo acompañó a Thiago, pero hizo una maniobra prohibida. No se puede doblar a la izquierda en una ruta de doble mano. Que haya puesto las luces no es una atenuante”.

Con respecto a la salud de Thiago, de acuerdo con el último parte médico del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, el joven “permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva”.

Durante las últimas 24 horas de internación presentó nuevos registros febriles. Mantiene dosis de inotrópicos, sin necesidad de aumento de dosis y al momento continúa en asistencia respiratoria mecánica.

También se informó que “de continuar con la evolución favorable podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Se realizaría con el equipo de cirugía de tórax de este hospital en conjunto con profesionales provenientes del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires. De esta manera, y por un trabajo integrado entre los hospitales bonaerenses, no sería necesario el traslado del paciente”.

Por último, es importante mencionar que el impacto dejó al joven de 22 años con la fractura de seis costillas y politraumatismos que comprometieron algunos órganos vitales. En una intervención de urgencia, las autoridades médicas decidieron extirparle el bazo. Asimismo, informaron que sufrió daños severos en su pulmón. Ahora, solo resta esperar que evolucione favorablemente.