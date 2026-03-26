Se vienen las lluvias y tormentas: así estará el clima en el AMBA durante el último fin de semana de marzo

Se espera un jueves de sol, viernes con nubarrones y humedad y un fin de semana inestable con lluvias intermitentes pero tardes cálidas.

Clima del jueves: otro día a pleno sol

Para hoy se espera una nueva jornada con cielo despejado que marcará el final de la saga de días sin nubosidad. La mañana mantendrá la recuperación de las temperaturas mínimas con un ambiente menos fresco; el termómetro registrará 15ºC de piso térmico y alta humedad. Se prevé una jornada de mucha amplitud térmica, por lo que no exagere con el abrigo; nuevamente el cielo despejado y el viento templado desde el norte sostendrán al mercurio para revertir el fresco matinal e ir por una tarde de calor suave otoñal.

Hacia la mitad del día se incorporará un poco más de cobertura nubosa, pero se conservarán generosas cuotas de sol. Se estima una máxima de 27ºC; quienes tengan que moverse de sus casas y queden expuestos al rayo del sol podrían tener una percepción veraniega. La noche proyecta desmejoras y se presentará ligeramente inestable. La posibilidad es baja, pero alguna precipitación aislada no estaría fuera de libreto, lo que abrirá una ventana de cielo mayormente nublado con probabilidad permanente de lluvias y lloviznas por cuatro días seguidos.

Vuelve la lluvia al AMBA

Clima del viernes: vuelven los nubarrones

El viernes marcará la vuelta de los nubarrones al estuario con una jornada que transcurrirá bajo un manto intermitente de cúmulos bajos y cargados. Se estima un amanecer con viento calmo o leve desde el noreste, cielo mayormente nublado y mínima de 18ºC. Se espera un día con muy poco sol; a pesar de las desmejoras de la mañana, la posibilidad de precipitación será muy baja.

La tarde se mostrará un poco más inestable, con cielo nublado, viento desde el noreste y el mercurio que se animará a los 27ºC para permitir otra tarde de remera. No se descarta algún segmento donde asome el sol y nos pueda dejar una percepción de temperatura más alta, incluso hasta obligar a un recálculo de sensación térmica por la alta humedad, en alternancia con algún sobrevuelo de nubes bajas que nos depare algún chaparrón. La noche no estará completamente a salvo de lluvias; se prevé un cierre inestable con 22ºC, donde alguna lluvia aislada no escaparía al guion atmosférico del día.

Clima del sábado: probabilidad de precipitaciones

Al igual que la semana pasada, el sábado podría mostrar precipitaciones que cancelen los planes matinales. Se espera un amanecer con cielo cubierto, viento leve desde el noreste y mínima de 21ºC. Desde temprano estaremos expuestos a lluvias intermitentes en las que algunas tormentas aisladas no desentonarían. La tarde conservaría la probabilidad de precipitaciones con viento desde el este y el termómetro en ascenso hasta los 27ºC a pesar de la falta de sol.

Recién la noche podría ofrecer una tregua atmosférica, aunque no es del todo segura; algunos algoritmos aseguran que el cierre del día no está completamente a salvo, por lo que quienes tengan alguna actividad al aire libre hacia el final del día deberán decidir a último momento en una noche inestable y templada con 23ºC.

Clima del domingo: nublado, templado e inestable

El domingo representará otro dolor de cabeza a la hora de enunciar su suerte meteorológica. Todo parece indicar que la mañana sería la franja más expuesta a lluvias, e incluso dejaría margen a algunas tormentas aisladas. Las potenciales precipitaciones no estarán asociadas a ingresos de aire frío, sino al descenso de aire caliente, húmedo e inestable, lo que no desanimará al termómetro en su camino a una tarde de 28ºC, donde algunas fracturas en la nubosidad nos podrían entregar cuotas de sol para moldear un ambiente estival. La noche cerrará más estable con viento suave desde el río y ya sin estimación de precipitaciones.

Un fin de semana gris Ricardo Pristupluk

Spoiler alert: el pronóstico del tiempo de la Semana Santa

La semana que viene tendrá ciertos matices veraniegos. La primera mitad transcurriría con máximas de hasta 29ºC y bajaría levemente a partir del jueves, por lo que será una semana cálida con registros más altos respecto a lo estadísticamente acorde para esta época del año. El lunes podría llover, lo que agregaría un casillero más a la hilera de días inestables. Algunas simulaciones no descartan un batacazo térmico con temperaturas más altas.

Día Temperatura mínima Temperatura máxima Clima Jueves 15ºC 27ºC Despejado a algo nublado. Último día de pleno sol. Viernes 18ºC 27ºC Mayormente nublado e inestable. Probables lluvias nocturnas. Sábado 21ºC 27ºC Cubierto con lluvias y tormentas aisladas. Tarde templada. Domingo 21ºC 28ºC Mañana con tormentas; tarde calurosa con sol intermitente.

Eso es todo, amigos. Aprovechen la oferta solar de hoy porque será el último día de esta saga de jornadas con cielo despejado. Lamentablemente todavía conservamos cierta incertidumbre sobre la ventana de inestabilidad que se abrirá el viernes, donde los modelos no coinciden sobre cuándo y cuánto puede llover, con intervalos de segmentos nublados al borde de la lluvia y tramos soleados donde podríamos sentir calor veraniego. Podríamos aventurar que lo del viernes puede ser aislado, aunque sin salvar la noche; que el sábado tiene todas las de perder y que el domingo solo expone la mañana a tormentas aisladas. De todas formas, no le cerramos la puerta a que todo termine en un fiasco, así que no cancele nada ni sea pesimista ante los nubarrones.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli