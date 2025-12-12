Hay alerta naranja y amarilla por tormentas y vientos fuertes para este viernes 12 de diciembre: las provincias afectadas

Si bien aún falta poco más de una semana para el inicio del verano, las altas temperaturas ya se sienten en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sofocan, sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que se vendrá un leve descenso de cara al fin de semana. En tanto, para este viernes 12 de diciembre también emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas y vientos fuertes para distintas regiones.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas más afectadas por la alerta por tormentas -donde regirá el aviso naranja- serán Formosa, Tucumán, Santiago del Estero y el norte de Córdoba y Chaco, para donde se esperan fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente“.

En estos casos, el área será afectada por tormentas fuertes que podrían estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Además se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 milímetros.

Mapa de alertas para este viernes 12 de diciembre

En esta línea, el SMN señaló que las zonas restantes de Córdoba, Santiago del Estero y Chaco, Misiones, Corrientes, Santa Fe, La Rioja, Salta y Jujuy estarán bajo alerta amarilla por tormentas. Estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, además de abundante caída de agua en cortos períodos. Los valores de precipitación acumulada podrían variar entre 20 y 70 milímetros.

Por otra parte, el organismo emitió una serie de alertas por vientos fuertes. La advertencia naranja regirá en el sur de Santa Cruz, incluida la capital, Río Gallegos, y prevé velocidades entre 65 y 80 kilómetros por hora, con ráfagas muy intensas que podrían superar los 110. El aviso amarillo, a su vez, fue publicado para las zonas restantes de la provincia y Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Neuquén y Mendoza, y anticipa velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrán superar los 100.

Frente a este escenario, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

Seguir las instrucciones de las autoridades locales.

Salir solo si es necesario.

Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser volados por el viento.

Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna.

Cargar los celulares con anticipación.

El tiempo en el AMBA

En vísperas del fin de semana, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 27°C, un poco más baja que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 20°C y máximas de 34°C, el cielo estará algo nublado durante toda la jornada, los vientos del sector oeste tendrán velocidades aproximadas de seis kilómetros por hora y la humedad será del 64%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

Luego, para el sábado se prevén mínimas de 21°C y máximas de 33°C, y para el resto de los días continuarán a la baja: el domingo, el mercurio oscilará entre 19°C y 26°C, el lunes entre 18°C y 27°C, y el martes entre 17°C y 26°C.

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 24°C, mínimas de 17°C y máximas de 32°C. En principio será una jornada ventosa, con velocidades aproximadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora y el cielo algo nublado durante todo el día. Además habrá una humedad del 68%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 19°C y 34°C en Córdoba, 18°C y 29°C en Tucumán, 20°C y 33°C en Santa Fe, 20°C y 32°C en Entre Ríos, 16°C y 26°C en Jujuy, 18°C y 27°C en Salta, 18°C y 25°C en Misiones, 22°C y 34°C en La Rioja, 21°C y 33°C en Santiago del Estero, 20°C y 34°C en San Luis, 20°C y 35°C en San Juan, 19°C y 32°C en Mendoza, 17°C y 29°C en Río Negro, 19°C y 26°C en Chubut y 5°C y 14°C en Santa Cruz.