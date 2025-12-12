Condenaron a 10 años de prisión a la reconocida directora de Ballet Salta por abusar sexualmente de su nieto

La Justicia salteña condenó con 10 años de prisión a Marina Jiménez, fundadora y directora del Ballet Salta junto con su marido, por haber abusado sexualmente de su nieto cuando tenía 10 años. Desde la entidad cultural, por su parte, emitieron un comunicado en el que rechazaron el fallo, sostuvieron que la sentencia “no está firme” y dijeron que no irá a prisión por el momento. El caso conmocionó a toda la provincia y consistió en un proceso judicial muy largo.

Según indicó el medio local El Tribuno, la sentencia fue confirmada por el hijo de Marina Jiménez, Aníbal, quien fue denunciante en la causa y en declaraciones posteriores al fallo dijo estar conforme con la decisión judicial. “Se hizo justicia”, remarcó. La mujer fue condenada a 10 años de prisión, aunque aún queda determinar si será de cumplimiento efectivo o bajo arresto domiciliario.

La causa inició a raíz de una denuncia del nieto de Jiménez, hoy ya mayor de edad, que acusó a su abuela de haberlo abusado cuando tenía 10 años. Luego, su declaración habilitó a la Justicia a reconstruir los hechos ocurridos durante su infancia y permitió que el expediente avance. Después se realizaron pericias, testimonios y audiencias que llevaron a la determinación de los jueces.

Aníbal Jiménez, padre de la víctima, le dio su apoyo a su hijo y lo acompañó en su denuncia. "De la forma en que lloraba, yo le creí“, señaló y aseguró que tras la confesión de su hijo, encaró a su madre con una frase que marcó la ruptura del vínculo: ”Yo ya sé todo".

Tras el fallo, Ballet Salta publicó un comunicado en el que presentó su postura sobre la causa judicial y dijo: “Es importante aclarar que, conforme a la legislación vigente, esta sentencia no se encuentra firme, estando a la espera de los fundamentos correspondientes, y se encuentran en trámite los recursos legales previstos por el ordenamiento jurídico. En este marco, Marina Jiménez continúa eximida de prisión, cumpliendo las obligaciones procesales correspondientes y poniéndose a disposición de las autoridades judiciales”.

El comunicado de Ballet Salta

“Con más de cincuenta y cinco años de trayectoria artística y formativa en la provincia y en el país, renovamos nuestro compromiso con la transparencia, la responsabilidad institucional y el respeto hacia nuestra comunidad, hacia nuestros alumnos y hacia el públicos que nos acompaña desde hace décadas”, agregó e informó que continuará desarrollando sus actividad “adaptándose al contexto actual y priorizando el funcionamiento ordenado de su labor cultural”.

El caso generó gran conmoción tanto en la provincia como en el mundo artístico, ya que Ballet Salta es una de las instituciones locales más prestigiosas, con décadas de existencia. Fue fundado en 1970 por Hugo Jiménez y Marina Tondini con la intención de mantener un estilo tradicional que muestre la autenticidad de cada región. Ha participado en todos los festivales folclóricos del país y realizaron temporadas en grandes teatros de buenos aires, además de formar parte de programas de televisión.

Jiménez se egresó como bailarina de la Escuela Nacional de Danzas en la Argentina y tiene el título de licenciada en Folklore. A lo largo de su trayectoria hizo giras internacionales con su compañía. También fue homenajeada oficialmente por la Secretaría de Cultura de Salta.