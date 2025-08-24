Hay alerta naranja y amarilla por viento y lluvia para este domingo 24 de agosto: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de nivel naranja y amarillo por viento, lluvia y viento zonda que rigen para este domingo 24 de agosto en ocho provincias. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa advirtió que en el caso de algunos distritos, se registrarán “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente”.

En el sudoeste de Neuquén, el oeste de Río Negro y Chubut hay alerta naranja por vientos. Según detalló el SMN, se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 120 kilómetros por hora.

En el sur de la provincia de Buenos Aires, el sur de La Pampa, Neuquén, Río Negro, el este de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego están bajo alerta amarilla por viento. Allí, se anticipan vientos del sector oeste con intensidades de entre 45 y 65 kilómetros por hora y ráfagas que alcanzarán hasta 100 kilómetros por hora.

Las alertas emitidas por el SMN para este domingo 24 de agosto.

En el sudoeste de Neuquén y el oeste de Río Negro rige una alerta amarilla por lluvias. El organismo anticipó que algunas precipitaciones pueden ser localmente fuertes, con acumulados de entre 15 y 30 milímetros que podrían ser superados en forma puntual. En zonas elevadas, las lluvias podrían registrarse en forma de nieve o mezcla de lluvia y nieve.

Por otro lado, el oeste de Jujuy se encuentra bajo alerta amarilla por viento zonda. Este fenómeno se manifestará con velocidades estimadas entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 80 km/h. El SMN advirtió que el fenómeno puede ocasionar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la temperatura mínima será de 5°C y la máxima de 18°C. El cielo estará despejado durante la mañana y el mediodía, y algo nublado por la tarde y la noche. Se prevén vientos de hasta 31 kilómetros por hora, sin precipitaciones a la vista.

En el centro del país y la región pampeana, la jornada se mantendrá despejada, con temperaturas entre los 7°C y los 17°C. Se anticipan vientos de hasta 31 kilómetros por hora y ráfagas de 50 kilómetros por hora durante la tarde.

En la región de Cuyo el día se presentará con cielo despejado, temperaturas entre los 3°C y los 18°C, y algo ventoso.

En el norte del país, la temperatura mínima será de 0°C y la máxima de 15°C. El cielo estará despejado durante gran parte de la jornada, salvo por la tarde, cuando se prevé algo de nubosidad. Habrá vientos de 22 kilómetros por hora en el mediodía.

Finalmente, en la Patagonia, la mínima será de 6°C y la máxima de 12°C. El cielo se mantendrá nublado en la mañana y parcialmente nublado el resto del día. Se registrarán vientos de hasta 69 kilómetros por hora por la mañana, de hasta 59 kilómetros por hora al mediodía y la tarde, y de hasta 41 kilómetros por hora durante la noche. Además, habrá ráfagas que alcanzarán los 115 kilómetros por hora en la mañana, 106 kilómetros por hora al mediodía, 87 kilómetros por hora en la tarde y 69 kilómetros por hora en la noche.

Recomendaciones por viento:

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Buscá un lugar seguro bajo techo.

En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones por lluvia:

Evitá actividades al aire libre.

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.

Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones por viento zonda: