Hay alerta por lluvias persistentes para este martes 16 de septiembre: las provincias afectadas

Tras varios días con temperaturas cálidas en distintas regiones del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para este martes 16 de septiembre. Según precisó, la advertencia alcanza al noreste de Chubut, donde se esperan precipitaciones persistentes.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que en esa zona se registrarán acumulados de entre 30 y 50 milímetros, valores que podrían ser superados de manera puntual. Además, no se descarta que en áreas más altas la precipitación se presente en forma de lluvia y nieve mezcladas. El nivel amarillo de alerta implica fenómenos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Las alertas emitidas por el SMN para este martes 16 de septiembre.

En este marco, el SMN recomienda evitar actividades al aire libre, no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra. También aconseja mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas, informarse siempre por las autoridades locales y tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El tiempo en el AMBA

El martes en la ciudad de Buenos Aires comenzará con niebla por la mañana. Hacia la tarde, el cielo se mantendrá algo nublado y la temperatura máxima alcanzará los 21°C, con una mínima de 12°C. Los vientos soplarán del sector este con velocidades de hasta 22 kilómetros por hora. Para el miércoles y jueves se prevé un ascenso en los registros térmicos de este distrito, mientras que desde el viernes se espera un descenso progresivo.

En la ciudad y la provincia de Buenos Aires, habrá niebla durante la mañana y el mediodía. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (jg) (da) (vf) [e]MARTIN ZABALA - XinHua

En el conurbano bonaerense el pronóstico será similar, con niebla durante la mañana y el mediodía. Luego el cielo se despejará parcialmente y se mantendrá algo nublado. La temperatura en esta provincia rondará una máxima de 20°C y la mínima de 10°C.

En tanto, el organismo difundió las previsiones para el resto del país: en Córdoba se prevé una máxima de 27°C y una mínima de 16°C; en Tucumán, 29°C y 17°C; en Santa Fe, 28°C y 14°C; en Entre Ríos, 27°C y 13°C; en Jujuy, 25°C y 16°C; en Salta, 22°C y 16°C; en Misiones, 27°C y 17°C; en La Rioja, 30°C y 17°C; en Santiago del Estero, 32°C y 17°C; en San Luis, 29°C y 16°C; en San Juan, 29°C y 11°C; en Mendoza, 26°C y 11°C; en Río Negro, 24°C y 10°C; en Chubut, 18°C y 10°C; y en Santa Cruz, 8°C y 2°C.