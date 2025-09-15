LA NACION

Noche de la pizza y la empanada: qué locales están adheridos y ofrecen descuentos

Llega otra edición del evento gastronómico que busca acercar dos de los platos más consumidos por los argentinos a precios módicos

Este martes 16 de septiembre se celebra la 42° edición de la Noche de la pizza y la empanada. Después de un 2024 fructífero, el evento vuelve a realizarse con más de 1000 locales dispuestos a ofrecer descuentos en estos dos tipos de platos popularmente consumidos en nuestro país. Conocé cómo aprovechar las rebajas y en qué zonas de Buenos Aires se pueden conseguir.

Qué locales ofrecen descuentos en la Noche de la pizza y empanada

Las pizzerías y locales de empanadas porteños más reconocidos se sumaron a esta edición. Enterate cuáles son algunos de los que integran la lista:

  • Los Maestros.
  • Torino Norte.
  • Las Cuartetas.
  • Pizza King.
  • La Nueva Guimpi.
  • Rao’s New York Style Pizza.
  • Teglia.
  • La Americana.
  • Costumbres Argentinas.
  • Andiamo.
  • La Continental.
  • La Guitarrita.
  • Piazza.
  • La Farola.
  • Don Antonio.
  • Tomasso.
  • Itálica.
  • Pizzería Génova.
  • Pizzería El Globito.
  • Malone.

Qué promociones se ofrecen en la Noche de la pizza y la empanada

En el marco de esta fecha particular, las casas de pizzas y empanadas ofrecen promociones especiales para sus clientes en todo el país. Sin embargo, antes de concretar la compra es necesario cerciorarse si es un negocio adherido a la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE).

En esta jornada se aplicará un 50% de descuento en pizzas y/o 3x2 en empanadas, con la posibilidad de que cada comercio defina si lo cubre dentro del salón, en delivery o take away, y con qué medios de pago.

¿Cómo encontrar la pizzería y casa de empanadas que ofrece el descuento cerca de mi casa?

Desde el sitio web oficial de APYCE señalaron que este evento proporciona un flujo de ventas mayor de productos y genera visibilidad de los comerciantes. Es por ello que publicaron una lista con todos los locales que tendrán las ofertas a partir de este martes por la noche. Incluso, graficaron un mapa interactivo para que los interesados puedan elegir el más cercano a su casa. Para conocer cómo, hacé clic aquí.

Recientemente, esta celebración fue reconocida con una Declaración de Interés Turístico Nacional y Provincial, lo que le dio relevancia federal por su aporte a la cultura gastronómica, el turismo y la acción vecinal.

Según datos del año pasado, se adhirieron más de 1500 comercios de todo el país y las ventas se triplicaron.

