Noche de la pizza y la empanada: qué locales están adheridos y ofrecen descuentos

Este martes 16 de septiembre se celebra la 42° edición de la Noche de la pizza y la empanada. Después de un 2024 fructífero, el evento vuelve a realizarse con más de 1000 locales dispuestos a ofrecer descuentos en estos dos tipos de platos popularmente consumidos en nuestro país. Conocé cómo aprovechar las rebajas y en qué zonas de Buenos Aires se pueden conseguir.

Noche de la pizza y la empanada: qué locales ofrecen descuentos Shutterstock - Shutterstock

Qué locales ofrecen descuentos en la Noche de la pizza y empanada

Las pizzerías y locales de empanadas porteños más reconocidos se sumaron a esta edición. Enterate cuáles son algunos de los que integran la lista:

Los Maestros.

Torino Norte.

Las Cuartetas.

Pizza King.

La Nueva Guimpi.

Rao’s New York Style Pizza.

Teglia.

La Americana.

Costumbres Argentinas.

Andiamo.

La Continental.

La Guitarrita.

Piazza.

La Farola.

Don Antonio.

Tomasso.

Itálica.

Pizzería Génova.

Pizzería El Globito.

Malone.

Qué promociones se ofrecen en la Noche de la pizza y la empanada

En el marco de esta fecha particular, las casas de pizzas y empanadas ofrecen promociones especiales para sus clientes en todo el país. Sin embargo, antes de concretar la compra es necesario cerciorarse si es un negocio adherido a la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE).

Los descuentos que cada local ofrece en esta jornada (Fuente: Instagram/@apyce.ar)

En esta jornada se aplicará un 50% de descuento en pizzas y/o 3x2 en empanadas, con la posibilidad de que cada comercio defina si lo cubre dentro del salón, en delivery o take away, y con qué medios de pago.

¿Cómo encontrar la pizzería y casa de empanadas que ofrece el descuento cerca de mi casa?

Desde el sitio web oficial de APYCE señalaron que este evento proporciona un flujo de ventas mayor de productos y genera visibilidad de los comerciantes. Es por ello que publicaron una lista con todos los locales que tendrán las ofertas a partir de este martes por la noche. Incluso, graficaron un mapa interactivo para que los interesados puedan elegir el más cercano a su casa. Para conocer cómo, hacé clic aquí.

Recientemente, esta celebración fue reconocida con una Declaración de Interés Turístico Nacional y Provincial, lo que le dio relevancia federal por su aporte a la cultura gastronómica, el turismo y la acción vecinal.

Según datos del año pasado, se adhirieron más de 1500 comercios de todo el país y las ventas se triplicaron.