Tras las elecciones legislativas nacionales 2025, muchas personas se preguntan si hay clases hoy, lunes 27 de octubre. Esto se debe a que los establecimientos educativos fueron donde los electores cumplieron con su deber cívico y votaron a diputados y senadores, según cada distrito.

Desde la secretaria de Educación de la Nación no indicaron que se cierren las escuelas este lunes. No hay ninguna razón oficial para suspender las actividades académicas a nivel nacional y es una jornada normal.

Sin embargo, algunas provincias anunciaron la suspensión de clases en las escuelas funcionaron como centros de votación para las elecciones legislativas. Solo aplica para el turno mañana, con el propósito de realizar tareas de limpieza y reacondicionamiento de las aulas. Este es el caso de los siguientes distritos:

Entre Ríos

San Juan

La Pampa

Misiones

Chaco

Jujuy

La Rioja

Santiago del Estero

En cambio, jurisdicciones como Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Córdoba y la ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmaron que tendrán clases normalmente en todos los turnos.

¿Cuándo es el último día de clases?

La fecha de finalización del ciclo lectivo oscila entre el 12 y el 22 de diciembre, dependiendo de cada jurisdicción del país. Estas varían en cada territorio del país, ya que cada provincia tiene la potestad de determinar su propio calendario escolar y cómo se llevará adelante el año lectivo en cada caso. Por este motivo, la fecha del último día de clases no suele ser la misma en los distintos distritos, como también ocurre con el primer día del ciclo lectivo o el receso invernal.

En todos los casos se prevé el cumplimiento de 190 días de clases, que es el requisito establecido por el Consejo Federal de Educación y que abarca a todas las provincias, independientemente de su esquema específico.

De acuerdo al calendario escolar 2025, que se puede encontrar en el sitio oficial de la Secretaría de Educación, se puede conocer con exactitud el fin del año lectivo en cada una de las provincias. Este año, los territorios que cerrarán sus aulas primero son Catamarca, Jujuy, y Santa Fe. En estos casos, el ciclo lectivo se dará por finalizado el viernes 12 de diciembre. En tanto, los estudiantes de otros distritos deben esperar al 19 y 22 de diciembre, fecha en que se terminan de cerrar las escuelas para dar paso a las vacaciones de verano en todo el país.

A continuación, figuran las fechas específicas en la que terminan las clases en cada jurisdicción:

Buenos Aires : 22/12/25

: 22/12/25 Ciudad Autónoma de Buenos Aires : 19/12/25

: 19/12/25 Catamarca : 12/12/25

: 12/12/25 Chaco : 19/12/25

: 19/12/25 Chubut : 19/12/25

: 19/12/25 Córdoba : 19/12/25

: 19/12/25 Corrientes : 19/12/25

: 19/12/25 Entre Ríos : 19/12/25

: 19/12/25 Formosa : 19/12/25

: 19/12/25 Jujuy : 12/12/25

: 12/12/25 La Pampa : 26/12/25

: 26/12/25 La Rioja : 19/12/25

: 19/12/25 Mendoza : 19/12/25

: 19/12/25 Misiones : 22/12/25

: 22/12/25 Neuquén : 19/12/25

: 19/12/25 Río Negro : 19/12/25

: 19/12/25 Salta : 22/12/25

: 22/12/25 San Juan : 19/12/25

: 19/12/25 San Luis : 19/12/25

: 19/12/25 Santa Cruz : 18/12/25

: 18/12/25 Santa Fe : 12/12/25

: 12/12/25 Santiago del Estero : 19/12/25

: 19/12/25 Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 19/12/25