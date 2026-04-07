Las empresas de colectivos advierten que el servicio podría interrumpirse este miércoles

Las empresas de transporte urbano advirtieron este martes que el servicio podría paralizarse el miércoles debido a la disparada del precio del gasoil, la falta de abastecimiento de combustible y la presunta demora de pagos del Gobierno. Con una reducción en la frecuencia que llega hasta el 20% en el Área Metropolitana de Buenos Aires, desde comienzos de esta semana se reportaron largas filas en las paradas de colectivos.

“Al subir tanto el combustible se hace inviable el tema. Las empresas hoy no tienen para pagar el sueldo mañana”, dijo este martes Marcelo Pasciuto, director de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y director del Grupo Dota.

En diálogo con Futurock, consideró: “Que funcione el transporte mañana depende de que entreguen gasoil, de que los bancos den descubierto y de que colabore el sindicato; si no mañana no sé qué empresa va a trabajar. Va a estar muy complicado".

El aumento del combustible afecta a la circulación de los colectivos. Ricardo Pristupluk

“Se adeudan los sueldos del último cuatrimestre de 2025 en adelante. Hay un incremento en el combustible del 42% con el tema de la guerra en Medio Oriente. Hubo dos petroleras, Shell y Axion, que no entregan combustible desde que el Gobierno dijo que lo va a congelar porque no tienen valores", detalló Pasciuto.

El precio mayorista del gasoil está entre un 8% y un 10% más caro que el precio en las estaciones de servicio. Hasta antes del recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, el precio mayorista era hasta un 15% más barato que el minorista.

El empresario detalló que actualmente algunas empresas funcionan con un 20% menos de frecuencias y algunas incluso con el 40%. “Noto un caos de servicio grande. Hay mucha cola para tomar el colectivo, la gente no puede viajar”, lamentó.

“Con el Gobierno el diálogo que hay es vía WhatsApp; no hay reuniones desde hace tiempo. Los primeros meses hubo reuniones, pero después no hubo gestión. Con la provincia es lo mismo, no sé si por falta de recursos. Dijeron que va a pagar el 13 ‘si pueden’... Es muy complicado. Acá, si no hay combustible, los colectivos no pueden funcionar”, remarcó.

Peligra el funcionamiento de los colectivos este miércoles. Dabove Daniel TELAM

Caída en el consumo

Según datos consignados por LA NACION, el uso del colectivo cayó un 12% en el último año en el AMBA, lo que equivale a aproximadamente más de 1,1 millones de pasajeros diarios menos.

Las causas tienen que ver, por un lado, con que los sectores que históricamente generan demanda de transporte público —como industria, construcción y comercio— no muestran signos de recuperación. A eso se suma el deterioro del servicio, con frecuencias cada vez más espaciadas. Un tercer factor son las tarifas, que en el último año subieron por encima de la inflación.

En los últimos cuatro años dejaron de circular 3000 colectivos en el AMBA: el parque pasó de 18.500 a 15.500 unidades. La reducción de subsidios, que no fue compensada en igual medida por aumentos tarifarios, generó menos ingresos para las empresas y forzó esa contracción. Hoy, el subsidio representa el 63% de los ingresos de las compañías, cuando en diciembre de 2023 era el 91%.

Dentro de la provincia, además, circula el 50% del total de colectivos del AMBA, con 9000 unidades. Son los que tienen el número de 200 para arriba, que solo circulan por el conurbano bonaerense.