“Hice lo que tenía que hacer”: recibió más de $4 millones por error y los devolvió

En Salta, un hombre se convirtió en millonario durante 48 horas. Se trata de Serafín “Paco” Peralta, de 66 años, que fue al cajero a retirar dinero y encontró una exorbitante suma en su cuenta. Por error, un viernes, una empresa le transfirió $4.300.000. El lunes siguiente, Peralta se acercó al banco y tuvo un gesto que fue reconocido por toda su comunidad. “Hice lo que tenía que hacer”, señaló el salteño a la prensa local.

El increíble error, además de la sorpresa del hombre, generó una gran tensión dentro de la empresa que realizó la transferencia, que tuvo que esperar a que finalizara el fin de semana para descubrir si podía recuperar el monto millonario. Paco, asegura, siempre tuvo intenciones de devolverlo.

El comprobante de la transacción que Serafín Peralta recibió por error y que lo convirtió en millonario por 48 horas

En diálogo con El Tribuno, indicó que trabaja de lunes a viernes en un aserradero en el que las jornadas laborales tienen 12 horas. “Me levanto a las 4.30 y a las 5 ya me voy”, contó. Peralta tiene una familia numerosa: vive con su esposa y sus seis hijos. “No terminé la escuela”, detalló. “Hice hasta sexto grado. A los 15 años trabajé en un aserradero. También me tocó la colimba”.

El primer día hábil tras la confusión, Paco fue al banco, explicó a los empleados la situación y devolvió la totalidad de la suma recibida por accidente.

La cajera de la sucursal que fue testigo del gesto del salteño también habló con la prensa. “Decí que este señor es honesto: si hubiera sido otro se gasta todo. Tienen que estar agradecidos”, opinó. “Seguramente la empresa necesitaba esa plata para su gente”, expresó Peralta. “Hice solo lo que tenía que hacer”.

