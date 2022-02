Homeschooling: la incipiente y cuestionada tendencia educativa que creció con la pandemia

Para algunas familias, pagar la cuota de un colegio privado dejó de tener sentido durante la pandemia del Covid-19. Para otras, el sistema educativo actual no coincide con sus valores religiosos o ideológicos. Y están también quienes desean pasar más tiempo junto a sus hijos y encontraron en el homeschooling una alternativa pedagógica que satisface sus inquietudes.

“Homeschooling no es otra cosa que educar a los chicos en el hogar —explicó Noel Solís, cofundador de la organización Homeschooling Argentina y padre de tres niños que hacen homeschool—. Sus orígenes se remontan a los inicios de la humanidad, cuando se educaba de padres a hijos. Empezó cuando Estados Unidos se conformó como país y los ingleses que llegaban decidían educar a sus hijos en sus casas. Ese fue el caso de Abraham Lincoln o George Washington”.

Las organizaciones que nuclean familias homeschoolers coinciden en que la pandemia del Covid-19 impulsó el interés por esta modalidad educativa, que pisa fuerte en Estados Unidos, Europa, Canadá y busca ganar terreno en América Latina. “Antes de la pandemia teníamos una comunidad de 5000 familias homeschoolers. Hoy estamos en 7000, pero calculamos que en todo el país hay cerca de 15.000″, contó Solís a LA NACION.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Educación de la Nación dijeron: “El homeschooling es una tendencia que existe en otros países del mundo que no vemos presente en la Argentina. Acá la escuela es obligatoria y sería muy complejo de aplicar. Pueden haber ocurrido casos excepcionales por la pandemia, pero en casi todo el territorio nacional el 2 de marzo comienzan las clases y se vuelve al colegio. Los chicos que no estén yendo deben tener alguna situación particular sanitaria o judicial”.

Lo cierto es que los homeschoolers se encuentran en una suerte de vacío legal. Mariano Narodowski, profesor en la Universidad Torcuato Di Tella y académico asociado de Argentinos por la Educación, dijo: “En la ley de educación 1420 de 1884, el homeschooling era legal en el país, se podía elegir educar en la escuela o en casa, pero entre los años 1930 y 1940 eso se fue perdiendo y hoy diría que existe una situación de tolerancia al homeschooling”.

Según Solís, el artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina brinda el derecho a enseñar y aprender, y el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos otorga a los padres el derecho de escoger el tipo de educación de sus hijos, pero al no haber una reglamentación específica termina siendo un área gris. “En la ciudad de Buenos Aires, la Secretaría de Educación brinda la posibilidad de certificar los estudios bajo la figura de estudiante libre, pero no en todas las provincias argentinas es sencillo”, agregó.

De acuerdo a la organización Homeschooling Argentina, son más habituales las consultas para chicos en edad de escuela primaria Homeschooling Argentina

La pandemia

El homeschooling es una forma de educación que consiste en no enviar a los chicos a la escuela, y educarlos en casa bajo la supervisión de padres o tutores, pero que nada tiene que ver con lo ocurrido en 2020 cuando la cuarentena impuesta para frenar el avance del Covid-19 hizo que muchos padres se pusieran al hombro el acompañamiento escolar. En aquel caso era la escuela quien supervisaba los contenidos, mientras que las familias homeschoolers intentan replicar la lógica escolar dentro del seno familiar, pero sin supervisión de ningún colegio.

Luego de un 2020 sin clases presenciales, el Ministerio de Educación de la Nación estimó que 1.100.000 chicos se desvincularon de la escuela, de los cuales se cree que han regresado solo 500.000. Esto quiere decir que 600.000 chicos no regresaron a la escuela.

“A raíz de la pandemia, más de un millón de chicos dejaron el colegio en la Argentina, pero nosotros creemos que una parte son familias que se volcaron a la educación en casa. La pandemia influyó en la elección de otras alternativas educativas por varios motivos. En primer lugar, algunos padres veían falta de preparación del sistema educativo para algo así. Es cerrado, anticuado y no contempla el estudio a distancia o online. Al ver que no funcionaba y que los chicos no aprendían nada, buscaron otras opciones. Por otro lado, hay quienes tenían temor por el Covid y otros tantos a quienes les gustó la idea de pasar más tiempo con sus hijos. Vivimos en una sociedad que pasa muy poco tiempo con los hijos”, dijo Solís.

Desde el Ministerio de Educación de la Nación, agregaron que el programa “Volvé a la escuela” busca recuperar el vínculo con la escuela pública de niñas, niños, jóvenes y adultos que lo hayan interrumpido de manera total o parcial en el marco de la pandemia. “Tenemos herramientas para identificar dónde viven, quiénes son sus padres e ir a buscar al millón de chicos que abandonaron la escuela a nivel nacional durante la pandemia”, señalaron.

Las razones por las cuales cada familia elige educar a sus hijos en casa son variadas, pero muchas están vinculadas a un descreimiento del sistema escolar. “Las familias que eligen esta modalidad, en general lo hacen por motivos pedagógicos (están en desacuerdo con el actual sistema de estudios) o por motivos filosóficos, familias que por su religión no quieren que sus hijos reciban los valores que enseña la escuela. Las razones varían entre cada familia”, explicó Solís.

“El homeschooling y sus variantes es una alternativa que viene creciendo en Occidente, especialmente en Estados Unidos, Canadá, Europa, y la Argentina también, aunque no tenemos datos. La tendencia expone algún tipo de desconfianza. En Estados Unidos, por ejemplo, esa desconfianza es ideológica o religiosa. Las familias evangelistas o protestantes no quieren que sus hijos sean educados liberalmente. En mi opinión, en la Argentina no tenemos esta desconfianza ideológica sino que el homeschooling está más vinculado a querer una educación más libre, sin horarios y que dependa de los intereses de los chicos”, agregó Narodowski.

Los más radicales

Dentro del homeschooling, existe una rama más radical llamada unschooling, que está relacionada a una educación en casa sin horarios fijos, currícula, tarea ni calificaciones. En pocas palabras, implica que los padres retiran a sus hijos del sistema escolar formal y los educan por su cuenta con una estructura que no replica la lógica de la escuela.

Dolores Bulit es la editora del sitio AlterEdu y madre de un adolescente educado fuera del colegio. “El homeschooling replica la rutina de la escuela, solo que en la casa. En el unschooling, que es lo que practicamos nosotros, elegimos aprender por intereses y etapas. Ir viviendo la vida e ir aprendiendo con ella. Por ejemplo, si tu interés a los seis años son los dinosaurios, entonces la idea es aprender a leer y escribir en base a ese tema. El sistema escolar tiene la obsesión de querer decidir lo que se aprende y dónde se aprende cuando en realidad no importa dónde aprendés sino lo que aprendés. La escuela brinda la ilusión de que todos vamos a aprender todo, y no es así. Uno tiene que hacer ese duelo. Tiene que ver con sincerarse y admitir que puede haber otras formas de aprender”.

Bulit contó que su hijo Vito, de 15 años, no fue a la escuela entre los seis y los 12. “A los 12 arrancó el primer año de secundaria. Se preparó durante cuatro o cinco meses y rindió como alumno libre en la ciudad de Buenos Aires. Se adaptó bien. No le encanta ir a la escuela, pero le gusta la socialización”.

Bulit relata que los intereses de Vito han ido desde los fuegos artificiales hasta las armas antiguas y la música.

Dolores Bulit junto a su hijo Vito, quien hizo unschooling desde los seis hasta los 12 años

“Hay familias que eligen esta modalidad porque quieren que sus hijos vayan más rápido, otras por cuestiones religiosas, algunas porque han sufrido bullying, y varios, como es mi caso, porque nos dimos cuenta de que existe otra forma de aprender. Cada familia tiene su razón”, agregó Bulit.

De acuerdo a las organizaciones consultadas por LA NACION, la mayoría de las familias homeschoolers acreditan la enseñanza rindiendo exámenes como alumnos libres en la ciudad de Buenos Aires, donde hacerlo es más sencillo que en el interior del país. Por este motivo, muchas veces se movilizan desde las diferentes provincias hacia la Capital.

“Los exámenes libres no se crearon pensando en las familias que hacen homeschooling sino para situaciones muy puntuales como mudanzas, enfermedades prolongadas o viajes. La educación es y debe ser presencial porque la escuela no es solo lo académico, también enseña a estar en sociedad”, dijeron desde la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa del Ministerio de Educación de la Ciudad. Además, agregaron que no es un fenómeno que vean masivamente en la Ciudad. “La matrícula se mantuvo constante acorde a la situación poblacional”, apuntaron

¿Falta de socialización y elitismo?

La falta de socialización es uno de los puntos más cuestionados de la educación en el hogar.

“Mi principal temor cuando empecé a investigar el homeschooling para mi hijo mayor —contó Solís— era la parte social, pero investigué y me di cuenta que es un tabú. Hay una preconcepción de que la escuela nos hace más sociables, pero la sociabilidad es innata, se va nutriendo. Antes de la Revolución Industrial no había escuelas y la sociedad se desenvolvía bien”.

Bulit estuvo de acuerdo: “La escuela en general te obliga a socializar con los de tu edad, pero en la vida eso no sucede. Uno tiene hermanos, primos y vecinos de diferentes edades. Es una socialización antinatural o forzada”, argumentó.

Narodowski considera que son impugnaciones de otra época. “Muchas veces las escuelas tampoco cumplen saludablemente con esos objetivos. El homeschooling es una opción que cierta minoría está eligiendo como alternativa a la tecnología escolar que cada vez presenta más problemas”, comentó el experto.

Por su parte, la especialista en educación Guillermina Tiramonti analizó: “Es posible educar a un chico fuera de la escuela y efectivamente hay algunas familias que están optando por esta modalidad, pero lógicamente los chicos tienen que tener una guía pedagógica y una persona que se ocupe de eso. Además, es imprescindible que tengan un espacio de socialización donde puedan estar con pares”.

La posibilidad real de llevar adelante la educación en casa es otro punto caliente a la hora de abordar el tema, dado que muchas veces se acusa a la modalidad de ser elitista.

“Está el prejuicio de que los homeschoolers son todos hippies, inadaptados, antivacunas, terraplanistas o chetos, pero hay de todo. El 90% son padres de clase media. No se requieren muchos recursos, y si se quiere, es hasta mas económico que ir a la escuela porque no hay uniformes, mochilas, ni zapatillas que se gasten. No creo que sea elitista”, dijo Solís.

Su mujer y él modificaron su vida laboral para poder pasar más tiempo junto a sus hijos. “Aunque ganemos menos plata, elegimos priorizar el tiempo con nuestros hijos”.

“No necesariamente tenés que tener mucho dinero, pero sí implica una decisión económica porque en general hay que resignar uno de los sueldos de la pareja. En general, suelen ser las mujeres porque históricamente y culturalmente son las que bajan la carga de trabajo cuando nacen los hijos y asumen la educación como parte de la crianza. Además, son las primeras interesadas, las que averiguan, mandan los mails, las que se enteran de las cosas de la escuela. Sigue siendo muy machista”, reconoció Bulit.

Sin embargo, de acuerdo a Narodowski el homeschooling está sucediendo en sectores medios más acomodados porque para llevarlo a cabo hacen falta padres con cierto capital educativo y cultural, capacidad financiera, tiempo y espacio. “No sé cómo podría aplicarse en sectores más bajos”, afirmó.

“El homeschooling es una posibilidad individual. Por supuesto, un país no puede solucionar el tema de la transmisión cultural y la formación de su población a través de un sistema como este”, finalizó Tiramonti, quien fue directora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).