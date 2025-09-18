Horas caóticas en pleno centro: así fue el choque entre dos colectivos y un taxi en Retiro

Esta mañana en la intersección de la avenida Santa Fe y Carlos Pellegrini, en el barrio porteño de Retiro, los automovilistas vivieron horas caóticas. Por un choque entre dos colectivos y un taxi, la circulación del tránsito en la zona se redujo considerablemente, produciendo embotellamientos y demoras. Debido a la colisión resultaron heridas dos personas.

Retiro: asi fue el choque entre un colectivo y un taxi

El accidente se produjo cuando el taxista quiso sobrepasar al colectivo de la línea 150, quedando arrinconado contra el cordón. Por esa maniobra, el lateral derecho de la unidad sufrió roturas en la puerta y el chasis.

En ese mismo momento, una unidad de la línea 108 estaba detenida unos metros más adelante a la espera de pasajeros cuando, por el envión, el colectivo que había chocado contra el taxi también colisionó en la parte de atrás del colectivo frenado.

Ese segundo incidente produjo roturas totales en la luneta del colectivo de la línea 108, sin provocar heridos pero dejando la cinta asfáltica llena de astillas. En el caso de la unidad de la línea 150, los daños se produjeron en el parabrisas y el paragolpes, que quedó colgando sobre la calle.

El incidente dejó un saldo de dos heridos: un hombre que fue trasladado al hospital Fernández, y una mujer, enviada al hospital Rivadavia. En el operativo participaron siete unidades del SAME.