Hubo alerta naranja: el temporal dejó un caos de daños y complicaciones en Mar del Plata

MAR DEL PLATA.– Una variedad de daños y complicaciones dejó el temporal que desde últimas horas del sábado y durante buena parte de la madrugada de este domingo castigó a la ciudad de Mar del Plata y sus alrededores: las primeras luces del día dejaron a la vista árboles, semáforos, algunos carteles y cables de tendido aéreo caídos, así como algunas calles anegadas en zonas bajas y caminos rurales con tramos cubiertos de lado a lado por la acumulación de agua.

Un arranque furioso tuvo la primavera por esta zona, donde las condiciones meteorológicas recién mejoraron durante la mañana, pero no por mucho tiempo. El reporte con pronóstico para este lunes vuelve a ubicar a este frente de la costa atlántica con alerta amarilla, expuesto nuevamente a tormentas con fuertes e intensas lluvias.

En poco más de diez horas se calcula que, según el punto del distrito donde se realizaron las mediciones, las precipitaciones alcanzaron a casi 80 milímetros. Más de la mitad durante el arranque de este domingo, cuando se vivió también el período de mayor violencia del mal tiempo, con vientos que alcanzaron ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora.

Otro efecto del violento temporal: semáforos caídos Gentileza Defensa Civil

Lo que había llegado con el arranque del fin de semana como un alerta amarillo cambió a última hora del sábado hacia un alerta naranja, dado que lo que se veía venir era importante y con capacidad de daño. La previsión fue bastante acertada, en función de los destrozos que comenzaron a relevar y atender durante un difícil arranque de domingo.

Los daños más importantes tienen que ver con árboles caídos. Uno aplastó un automóvil, otro quedó atravesado al punto de obstruir un tramo de la ruta 11, al sur del faro, y un tercero sumó problemas por partida doble: quedó sobre el ingreso al Cuartel de Bomberos Barrio Caisamar, lo que además de generar algunos daños impidió que ese personal y sus vehículos pudieran intervenir en el operativo de asistencia que se montó desde la municipalidad y con fuerzas de seguridad.

“Era tan grande que impedía la salida de la autobomba e impactó sobre dos autos que estaban estacionados cerca del acceso a esa sede”, explicó a LA NACION el titular de Defensa Civil, Alfredo Rodríguez, que reconoció un número importante de intervenciones desde el organismo a su cargo. Se sumaron otras que debieron afrontar cuadrillas de Obras Sanitarias por obstrucción de bocas de desagües de pluviales y las que atienden los servicios de iluminación pública y suministro eléctrico, en este último caso a cargo de la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA).

Un tramo de la ruta interrumpido por un árbol caído Gentileza Defensa Civil

Recién a media mañana se logró cortar y retirar el árbol que interrumpía el tránsito en la ruta 11 a la altura del barrio Alfar; también un semáforo que terminó en el piso en el Acceso Norte, a la altura de calle Acevedo y la costa.

Viviendas afectadas

Los reclamos y pedidos de ayuda también llegaron desde una familia que sufrió la voladura del techo de su casa, anegamientos en distintos barrios donde el agua llegó casi hasta el interior de las viviendas y zonas muy bajas, históricamente blanco de estas crisis. En una de ellas, conocida como “La Olla”, en la zona sur, una camioneta quedó sumergida casi hasta la altura de la ventanilla.

La labor realizada por los equipos desplegados durante el período más crítico de la emergencia dan por resueltas las situaciones consideradas más graves, que eran las que obstruían calles o generaban algún tipo de riesgo para transeúntes, como es el caso de los cables cortados que pudieron haber quedado flameando, al ritmo del viento.

Defensa Civil y otros organismos trabajaron para asistir la emergencia Gentileza Defensa Civil

Estas últimas horas de la tarde se atendieron situaciones de los barrios donde se acumuló mayor cantidad de agua y se espera que este lunes, quizá con apoyo de maquinaria pesada, se puedan generar algunos movimientos de tierra como para facilitar el drenaje del caudal que dejó la lluvia por esas zonas. En los barrios San Jacinto, en camino a Chapadmalal; Termas Huinco, en el sur urbano, y La Herradura, ya en el frente oeste, es donde peor la pasaron por estas condiciones.

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes otro chubasco importante sobre Mar del Plata y alrededores. Las lluvias comenzarían a primera hora de la mañana y se repetirían a la tarde, para entonces quizá con una última tormenta eléctrica, que sumaba chances. A partir de mediodía volverán a soplar vientos importantes, según se anticipa. A partir del martes ya se aguarda una mejoría sostenida del tiempo, con reaparición en escena del sol a partir del miércoles.