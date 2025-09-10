Iba en camioneta a Miramar, perdió el control, chocó contra un árbol y murió una semana después

Un hombre de 61 años murió una semana después de haber chocado su camioneta contra un árbol camino a Miramar, en la costa atlántica. El hecho ocurrió el pasado 2 de septiembre en un sitio conocido como “Las cuatro tranqueras”.

Mientras circulaba en dirección a Miramar -donde residía- por un viejo camino a bordo de su Ford Ranger color blanco, y por motivos que todavía son motivo de investigación, perdió el control del vehículo, que se salió de la calzada.

Tras ello, chocó fuertemente contra un árbol. La víctima, identificada como Darío Kittlein- sufrió heridas de distinta consideración. En ese contexto, bomberos del cuartel Chapadmalal desplegaron un operativo en el lugar y rescataron al hombre del interior de la camioneta, de acuerdo a lo que publicó el medio marplatense La Capital.

Las ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) lo trasladaron al Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Oscar E. Alende” de Mar del Plata, donde permaneció internado hasta su derivación al Sanatorio Belgrano a raíz del deterioro en su cuadro.

Este martes Kittlein a causa de la gravedad de sus heridas, aunque no habían trascendido mayores detalles de su evolución durante esos días.

De acuerdo a lo publicado en redes sociales, Kittlein era un conocido veterinario en el partido de General Alvarado, residía en Miramar, estaba casado y tenía hijos.

“Triste noticia amigo, vuela alto, cómo viviste. Falleció el veterinario Darío Kittlein, mañana su cuerpo será cremado. Adiós Darío ,un gran tipo, padre y amigo”, escribió un hombre en la red social Facebook.

Tragedia en Entre Ríos

El sábado pasado, una camioneta que circulaba por la Ruta Nacional 12 chocó contra un tren de carga y provocó la muerte de tres personas y un herido de gravedad.

El siniestro ocurrió el sábado por la mañana a la altura del kilómetro 190, en el cruce ferroviario de la localidad entrerriana de Médanos, en el departamento Islas.

El tren transportaba cereal desde Basavilbaso hacia Puerto Guazú cuando fue embestido por una camioneta Toyota Hilux que cruzaba las vías.

Las personas que murieron tras el impacto eran oriundas de Godoy Cruz.

Según publicó El Litoral, al llegar al lugar del accidente los efectivos policiales constataron que tres de los ocupantes de la camioneta estaban sin vida. En tanto, otro hombre fue trasladado en grave estado al Hospital San Antonio de Gualeguay.

Las víctimas fueron identificadas como Juan Pesalaccia, de 46 años; Darío Dannunzio, de 45; y Patricio Christiansen, de 45, todos oriundos de la ciudad bonaerense de Tres Arroyos. El único sobreviviente es Diego Dannunzio, de 45 años.