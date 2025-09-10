Hay alerta amarilla por viento, lluvia y viento zonda para este miércoles 10 de septiembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por viento, lluvia y viento zonda para este miércoles 10 de septiembre que rigen en nueve provincias. Además, advirtió que se trata de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Según detalló el organismo nacional, en La Rioja, San Juan, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut rige un aviso por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora en áreas cordilleranas.

En el marco de esa alerta, el SMN indicó que en la zona serrana de San Luis, durante la madrugada, se prevén ráfagas del sector norte que podrán superar los 70 kilómetros por hora, cambiando al sector sur a lo largo del día. Y, en el resto del área alcanzada por el aviso de nivel amarillo, se anticipa un cambio del viento al sur con intensidades de 30 a 50 kilómetros por hora y ráfagas que también podrían superar los 70 kilómetros por hora.

Las alertas emitidas por el SMN para este miércoles 10 de septiembre.

En el oeste de Neuquén rige una alerta amarilla por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, que podrían ser superados en forma puntual. En las zonas más altas no se descarta la posibilidad de precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada.

En el sudoeste de Mendoza se emitió un aviso por viento zonda, que podrá registrarse con velocidades de entre 35 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora de manera puntual. Este fenómeno puede provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el miércoles tendrá una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 23°C. El cielo estará mayormente nublado por la mañana y parcialmente nublado al mediodía, mientras que por la tarde se esperan chaparrones con hasta 40% de probabilidad de precipitación. Durante la tarde se registrarán vientos de hasta 31 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

En el centro del país y la región pampeana, la temperatura se ubicará entre los 14°C y los 28°C. La jornada será ventosa desde la mañana, con cielo parcialmente nublado al mediodía y ráfagas de hasta 69 kilómetros por hora durante la tarde. Por la noche se espera un cielo ligeramente nublado.

En la región de Cuyo se prevé una mínima de 13°C y una máxima de 28°C. El día estará parcialmente nublado por la mañana y ligeramente nublado al mediodía, mientras que por la tarde se registrarán ráfagas de hasta 69 kilómetros por hora. Hacia la noche, el cielo se despejará.

En el norte del país, la temperatura mínima será de 10°C y la máxima de 28°C. La jornada se mantendrá despejada por la mañana y la tarde, con cielo ligeramente nublado al mediodía y algo nublado por la noche. Los vientos serán de baja intensidad, de hasta 22 kilómetros por hora.

En la Patagonia se prevé una mínima de 6°C y una máxima de 16°C. Por la mañana habrá lluvias aisladas con una probabilidad de precipitación del 40%. El cielo permanecerá mayormente nublado durante la tarde y se despejará parcialmente hacia la noche. Los vientos alcanzarán los 50 kilómetros por hora, con ráfagas fuertes durante todo el día que podrían llegar a los 69 kilómetros por hora en horas del mediodía y la tarde.



