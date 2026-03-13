Imprudencia al volante: se hizo viral un video con dos niñas con medio cuerpo fuera del auto en pleno Acceso Oeste

Dos menores de edad fueron grabadas con medio cuerpo fuera del auto, sin cinturón y completamente expuestas. El hecho fue registrado por otro conductor en una de las colectoras del Acceso Oeste altura Morón, al oeste bonaerense. Las imágenes generaron conmoción y se viralizaron rápidamente en redes sociales.

LN+: imprudencia al volante

En el video transmitido por LN+ se pudo ver el avance del Volkswagen Bora, donde una de las menores viajaba trepada por la ventanilla del compartimento trasero y la otra por el techo corredizo del vehículo. Ambas completamente expuestas y con el riesgo de caer sobre el asfalto.

Las imágenes se viralizaron en redes sociales y causaron indignación. Además de criticar la conducta del conductor donde viajaban las menores, muchos usuarios juzgaron el accionar del individuo que registró el hecho.

Qué dice la Ley Nacional de Tránsito

La Ley Nacional de Tránsito de Argentina N° 24.449 establece que los menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero, utilizando obligatoriamente un sistema de retención infantil (SRI) homologado o “sillita”, adecuado a su peso y tamaño.

Esto resulta fundamental para la seguridad, ya que el airbag delantero puede causar graves lesiones.

Las menores de edad, completamente expuestas

Entre los principales puntos clave de la normativa sobre seguridad infantil en la vía pública figuran: