Imprudencia al volante: se hizo viral un video con dos niñas con medio cuerpo fuera del auto en pleno Acceso Oeste

La maniobra fue registrada por otro conductor en una de las colectoras del Acceso Oeste, altura Morón, al oeste bonaerense; qué dice la Ley Nacional de Tránsito
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Dos menores de edad fueron grabadas con medio cuerpo fuera del auto, sin cinturón y completamente expuestas. El hecho fue registrado por otro conductor en una de las colectoras del Acceso Oeste altura Morón, al oeste bonaerense. Las imágenes generaron conmoción y se viralizaron rápidamente en redes sociales.
En el video transmitido por LN+ se pudo ver el avance del Volkswagen Bora, donde una de las menores viajaba trepada por la ventanilla del compartimento trasero y la otra por el techo corredizo del vehículo. Ambas completamente expuestas y con el riesgo de caer sobre el asfalto.
Las imágenes se viralizaron en redes sociales y causaron indignación. Además de criticar la conducta del conductor donde viajaban las menores, muchos usuarios juzgaron el accionar del individuo que registró el hecho.
Qué dice la Ley Nacional de Tránsito
La Ley Nacional de Tránsito de Argentina N° 24.449 establece que los menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero, utilizando obligatoriamente un sistema de retención infantil (SRI) homologado o “sillita”, adecuado a su peso y tamaño.
Esto resulta fundamental para la seguridad, ya que el airbag delantero puede causar graves lesiones.
Entre los principales puntos clave de la normativa sobre seguridad infantil en la vía pública figuran:
- Sistema de Retención Infantil (SRI): Obligatorio según el peso (huevo, sillita o booster).
- Menores de 10 años: Siempre en el asiento trasero, sujetos por SRI.
- Sentido de la marcha: Los menores de 15 meses y hasta 13 kg deben ir en sentido contrario a la marcha.
- Asiento delantero: Prohibido para menores de 10 años. Salvo que alcancen la altura o peso reglamentaria y, en ciertas jurisdicciones, como por ejemplo la Ciudad, que extienden el límite a 12 años.
- Excepción en asientos traseros: Cuando el niño sobrepasa el tamaño del SRI, puede usar el cinturón de seguridad, preferiblemente con un almohadón (booster) para ajustar la posición.
- Motocicletas: Aunque no hay una ley que prohíba llevar niños en moto, deben ir siempre en la parte trasera, nunca sobre el tanque.
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