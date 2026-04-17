Piden a la Corte que levante la suspensión de la reforma laboral; habilitan a 9 provincias a concesionar rutas con peajes

El Gobierno pidió a la Corte que levante la suspensión de la reforma laboral. La Casa Rosada presentó un recurso de per saltum ante el máximo tribunal para que levante la suspensión que se había impuesto sobre los principales artículos de la reforma laboral a pedido de la CGT. En lugar de apelar a la cámara laboral, el Gobierno busca una respuesta rápida de la Corte, ya que demorar el caso implica un riesgo para la vigencia de la ley.

Se reúne la mesa política en la Casa Rosada mientras avanza la investigación contra Adorni. El objetivo del encuentro será analizar la posibilidad de impulsar los cambios en las PASO y discutir la ley de propiedad privada, entre otros temas. Estará encabezada por el jefe de gabinete, Manuel Adorni, y van a participar la Secretaria General de Presidencia, Karina Milei, el asesor presidencial Santiago Caputo y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El Gobierno habilitó a nueve provincias a concesionar rutas nacionales con peajes. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, se autoriza a nueve distritos a que concesionen tramos de rutas dentro de sus territorios mediante el sistema de obra pública por peaje, aunque sin ceder el control ni la jurisdicción federal sobre esas rutas.Abarca Córdoba, San Luis, Mendoza, Corrientes, Santa Fe, San Juan, Santa Cruz, Río Negro y Neuquén.

Comenzó la tregua de diez días entre Israel y el Líbano. El alto el fuego entró en vigor después del anuncio del presidente Donald Trump. Y luego de una jornada de ataques cruzados entre ambos países. El republicano confirmó además, a través de su red social, que acordó un encuentro entre el primer ministro israelí y el presidente del Líbano que se va a realizar en Washington, pero no detalló cuándo será la reunión en la Casa Blanca.

San Lorenzo derrotó a Deportivo Cuenca por la Sudamericana. Ganaron 2 a 0 por la segunda fecha del torneo con goles de Romagna y Tripichio. Con este resultado, los de Boedo se treparon a la cima del grupo D. El próximo encuentro de San Lorenzo en la Sudamericana será contra Santos el martes 28 de local.

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