Incendio en Recoleta: el jefe de bomberos dio detalles del operativo que montaron para rescatar a un hombre

Juan Fabris, jefe de Bomberos, compartió a LN+ el parte sobre el incendio que se desató en la mañana de este lunes en el primer piso de un edificio ubicado sobre la avenida Callao, entre Pacheco de Melo y Las Heras, en el barrio porteño de Recoleta.

Incendio Recoleta

En primer lugar, aclaró que está “dominado”. “Se desplazó la primera dotación de bomberos de la estación cuarta de Recoleta. Se visualizaba desprendimiento de humo del primer piso y a una persona del sexo masculino de avanzaba edad que se encontraba en la ventana que da al frente de la edificación. El personal de bomberos colocó una escalera extensible y se descendió a la persona, que fue rápidamente asistida por el SAME y se procedió al ataque del proceso combustivo”, contó.

Asimismo, detalló que el hombre de avanzada edad, habitante del inmueble afectado por fuego, fue rescatado con algunos signos de quemadura. Sin embargo, aclaró, que pudo descender por “sus propios medios a través de la escalera extensible”.

Causa

Respecto a la causa del incendio, que, según precisó Fabris, se desarrolló en un dormitorio del departamento tercero del primer piso, explicó que aún desconocen los motivos y que su personal se encuentra trabajando con las tareas de remoción y enfriamiento para poder extinguir y dar paso a la indagación de la Oficina de Investigación de Incendios.

Incendio en un edificio en Avenida Callao, entre Pacheco de Melo y Las Heras Captura

Desde el SAME añadieron que se atendieron 14 personas en el lugar con oxigenación. Además del hombre rescatado de la propiedad, solo fue necesaria la derivación de un menor con su padre para control. Como no había humo en la zona de las escaleras internas del inmueble, no fue necesario desalojar a todo el edificio.

En la zona continuaba por la mañana el operativo de seguridad, por lo que se veía afectado el tránsito en esa parte del centro porteño.