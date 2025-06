Incendio en Recoleta: impresionantes llamaradas en un departamento en avenida Callao

Un incendio de importantes magnitudes se desató en la mañana de este lunes en el barrio porteño de Recoleta. Las impactantes llamas salían de un primer piso de un edificio ubicado sobre la avenida Callao, entre Pacheco de Melo y Las Heras. Hasta el momento, un hombre mayor de edad fue rescatado.

Luego del esfuerzo y de la rápida acción de los Bomberos, se logró contener el fuego en el inmueble afectado.

Snaptik-1939682989320888735-0

Según pudo saber LA NACION, el fuego se originó en un dormitorio del departamento 3 de un edificio que da a la avenida Callao al 1400. Tras arribar al lugar del siniestro, los bomberos extendieron una escalera para acceder al departamento de donde rescató a la víctima. Al lugar se desplazaron móviles de auxilio, motos médicas y equipos de alta complejidad.

“El hombre rescatado presentaba algunos signos de quemadura, pero pudo descender por sus propios medios a través de la escalera extensible”, informó el jefe de Bomberos, Juan Fabris, en diálogo con LN+, quien precisó que la víctima fue trasladada para su atención al Hospital Fernández. Aclaró también que todavía no se podía saber qué causó el incendio.

Incendio en Recoleta; habla un bombero

Desde el SAME se añadió que se atendieron 14 personas en el lugar con oxigenación, pero además del hombre rescatado de la propiedad solo fue necesaria la derivación de un menor con su padre para control. Como no había humo en la zona de las escaleras internas del inmueble, no fue necesario desalojar a todo el edificio.

Las imágenes de cómo quedó el departamento afectado muestran un lugar consumido por el fuego. En la zona, por lo pronto, continuaba el operativo de seguridad, por lo que se veía afectado el tránsito en esa parte del centro porteño.

Incendio en un edificio en Avenida Callao, entre Pacheco de Melo y Las Heras Captura

Incendio mortal en Parque Avellaneda

A primera hora de este lunes, una persona falleció y otras tres resultaron heridas luego de que se prendiera fuego un PH en el barrio porteño de Parque Avellaneda. El fatal incidente tuvo lugar en la calle Francisco Bilbao al 3600.

Minutos después del inicio del operativo, Bomberos de la Ciudad y el Grupo Especial de Rescate (GER) lograron dominar el incendio el cual se originó en un inmueble tipo pensión que además contaba con un depósito de cubiertas.

“Los bomberos sacaron del lugar siniestrado a dos hombres y una mujer. Uno de los dos sujetos fue derivado al hospital Piñero, y en tanto las otras dos personas fueron asistidas en el lugar”, detallaron. Cuando los rescatistas revisaron la propiedad siniestrada hallaron el cuerpo sin vida de un hombre.