Influenza A (H3N2) en la Argentina: el Ministerio de Salud recomienda el uso de un antiviral

El Ministerio de Salud recomendó el tratamiento antiviral con oseltamivir, más conocido como Tamiflú, luego de que se confirmara la detección de tres casos de influenza A (H3N2) correspondientes al subclado K en la Argentina.

En el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) publicado esta semana, informó que el antiviral puede ser una herramienta auxiliar a la vacunación, sobre todo en personas con comorbilidades.

“Aunque su mayor efectividad se observa cuando se administra dentro de las primeras 48 horas del inicio de síntomas, hay evidencia que demuestra beneficios incluso en tratamientos iniciados más tardíamente en pacientes con enfermedad grave”, indicó.

Especialistas recomiendan sostener la vacunación antigripal y la consulta temprana ante síntomas respiratorios, en especial en grupos de riesgo Freepik

Y sostuvo: “Diversos estudios han evidenciado que en pacientes ambulatorios con alto riesgo de complicaciones, su uso se asocia a una reducción en la duración de los síntomas y en la incidencia de complicaciones. En pacientes hospitalizados con influenza grave, se ha documentado una disminución en la duración de la hospitalización y en el riesgo de mortalidad, especialmente cuando el tratamiento se inicia dentro de las primeras 48 horas del inicio de los síntomas, aunque también se observan beneficios cuando se inicia más tardíamente en casos graves o progresivos”.

Sin embargo, aclaró que el uso indiscriminado de fármacos puede producir resistencia y después dejar de hacer efecto en el organismo.

El BEN también advirtió que en el país, durante el año 2024, el Instituto Malbrán “no ha detectado un aumento de cepas resistentes a este antiviral entre los virus en circulación”. Y que “no se debe esperar la confirmación de influenza por laboratorio para tomar decisiones acerca del inicio del tratamiento con antivirales”.

Tres primeros casos de la variante de influenza A (H3N2)

La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán” confirmó la detección de tres casos de influenza A (H3N2) correspondientes al subclado K en la Argentina. Se trata de los primeros registros locales de esta variante, que en los últimos meses se volvió predominante en varios países del hemisferio norte y está asociada a una mayor transmisibilidad del virus.

Un doctor controla los pulmones de un niño Shutterstock

Los casos fueron identificados a través de la Red Nacional de Laboratorios y de Unidades Centinela y confirmados por el Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS, mediante técnicas de secuenciación genómica.

Según informaron las autoridades sanitarias, se trata de dos adolescentes de la provincia de Santa Cruz, estudiados en el marco de la estrategia de Monitoreo Ambulatorio de Infecciones Respiratorias Agudas, y de un niño que había sido internado en un hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En todos los casos, los pacientes transitaron la enfermedad sin complicaciones. Desde los organismos oficiales no se precisó si alguno de los afectados tenían antecedente de viaje reciente.

Las jurisdicciones involucradas ya iniciaron las investigaciones epidemiológicas correspondientes y tienen a su cargo garantizar la atención oportuna de los casos detectados. De acuerdo con el último informe de vigilancia integrada, la circulación de influenza y otros virus respiratorios en el país se mantiene dentro de los valores esperados para la época del año.