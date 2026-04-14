Tras el “escándalo Makintach”, comienza el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona

A 11 meses del estallido del escándalo protagonizado por la jueza Julieta Makintach, descubierta su participación en la producción de un documental que pretendía contar las alternativas del debate donde se debía decidir si hubo responsabilidades penales por la muerte de Diego Armando Maradona, hoy a las 10 comenzará el segundo juicio, otra vez con siete imputados sentados en el banquillo de los acusados.

El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

“Queremos un juicio eficaz y sin dilaciones. La prueba abruma y la expondremos una vez más de distintos modos para que, de una vez y para siempre, los acusados respondan por lo que debieron haber hecho y no hicieron”, sostuvo a LA NACION Patricio Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro, quien con su colega Cosme Iribarren estará a cargo de la acusación pública.

La reacción de Dalma y Gianinna a la foto de Maradona tras su deceso

Tras el escándalo del proyecto audiovisual que, según las pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal, se iba a llamar Justicia Divina, el primer juicio fue declarado nulo por los jueces Verónica Di Tommaso y Maximiliano Savarino, los dos colegas de Makintach que integraban el TOC N°3 de San Isidro. Se debió sortear un nuevo tribunal.

Los siete acusados que volverán a ser juzgados desde hoy son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, la coordinadora médica por parte de Swiss Medical Nancy Forlini, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Di Spagna.

La octava imputada, la enfermera Gisella Dahiana Madrid, enfrentará a futuro un juicio por jurados, como pidió en su momento su defensa, a cargo de los abogados Rodolfo Baqué y Martín de Vargas.

El neurocirujano Leopoldo Luque y Diego Maradona tras la operación del hematoma subdural

El nuevo juicio llega después de que el TOC N°7, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro y el Tribunal de Casación Penal bonaerense rechazaran una serie de recursos presentados por las defensas, entre ellos que se haga un único juicio (junto con el de Madrid) y el planteo ne bis in idem, o de “cosa juzgada”, según el cual una persona no puede ser juzgada más de una vez por el mismo hecho.

“Si bien mantenemos vivo el planteo en desacuerdo de que se haga otro juicio y que este se haya dividido en dos, estamos confiados en el resultado del debate que se inicia hoy, ya que durante la instrucción suplementaria y después de los tres nuevos peritajes médicos oficiales que se hicieron con médicos forenses de la Suprema Corte de Justicia bonaerense ha quedado absolutamente descartada la posibilidad de atribuirles responsabilidad penal dolosa a los imputados, como han pretendido las partes acusadoras. Solo quedará debatir entonces si hubo o no una posible mala praxis médica por parte de alguno de los acusados, cosa que desde ya adelanto no es posible porque la muerte del señor Diego Maradona probablemente se debió a un evento cardíaco denominado arritmia ventricular izquierda en un contexto que no era previsible sobre la base de los estudios cardiológicos previos”, dijo a LA NACION el abogado Vadim Mischanchuk, defensor de la psiquiatra Cosachov.

El abogado Vadim Mischanchuk y la psiquiatra Agustina Cosachov Alejandro Guyot

Por su parte, el abogado Nicolás D’Albora, quien junto con su colega Agustín Varela está a cargo de la defensa de Forlini, explicó: “En primer lugar, este juicio no debería comenzar. Me gustaría que alguien le explicara a mi cliente por qué luego de un juicio en el que se escuchó a más de 40 testigos tiene que soportar uno nuevo porque en el anterior a una jueza se le ocurrió hacer un documental sobre el caso. Es una inaceptable doble persecución penal. Más allá de esto, tendría que haber un solo juicio y por jurados. Me animo a sostener que no existen antecedentes en nuestro país en los que, frente a un mismo caso, se hagan dos juicios en paralelo [el de Madrid y el del resto de los imputados]. En cuanto a las expectativas, solo pretendemos que se aplique el derecho. Porque si se aplica la ley, haciendo abstracción de la magnitud simbólica de la persona involucrada, Forlini debe ser absuelta".