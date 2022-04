La polémica opinión de Mike Tyson sobre el golpe de Will Smith a Chris Rock y su insólito consejo

Mike Tyson, excampeón mundial de los pesos pesados en boxeo, dio su veredicto sobre la escandalosa situación que se vivió en la gala de los últimos premios Oscar entre el actor Will Smith y el presentador Chris Rock, cuando este último hizo referencia a la calvicie de su esposa, Jada Pinkett Smith, provocada por un trastorno llamado alopecia, y el protagonista de Soy Leyenda subió al escenario y le dio una cachetada. En su último episodio de su podcast Hotboxin, el deportista analizó junto a Ric Flair, un exluchador profesional estadounidense nucleado en la WWE, la reacción del ganador de la estatuilla por la película que protagonizó junto a Serena y Venus Williams. No solo puso en tela de juicio la veracidad de la acción, sino que aseguró que el castigo debió ser aún mayor.

El que avanzó sobre el tema, y luego le dio pie al conductor para que diera su punto de vista, fue Flair. “No pensé que fuera real. Puedo hablar por mí mismo, y estoy bastante seguro de que estoy hablando por Mike. Si no me gusta un comentario, por la razón que sea, que alguien dijo sobre mi esposa, le daría un puñetazo, no una bofetada”, señaló el exluchador.

Sobre esa teoría, el expugilista avaló los comentarios de su invitado y completó: “Si Ric dice que es falso, entonces es falso. Yo también le hubiera dado más de un puñetazo”. Y agregó: “Cuando estás enojado con alguien, le das un puñetazo, no una bofetada”.

Foto AP/Chris Pizzello

En esa misma línea, Tyson, quien ahora dedica su tiempo a su vida empresarial, fue astuto a la hora de darle un consejo a Smith y le recomendó que consuma su nuevo producto: unas gomitas masticables de cannabis, llamadas Mike Bites, con forma de oreja, que remiten a le herida que le dejó a su contrincante en su mítica pelea con Evander Holyfield de 1997, donde en una acción fuera del reglamento le mordió esa parte del cuerpo y le arrancó un pedazo de cartílago.

Pero la agresión de Will Smith a Chris Rock parece haber generado un efecto cascada, ya que en los últimos días se replicó en el ámbito del deporte. En el tenis, sucedió en un torneo junior del país de Ghana, donde el francés Michael Kouame, no contento con la actitud de su colega Raphael Nii Ankrah, le asestó un golpe de puño. Mientras que el pasado domingo, en Moto3, la categoría de menor cilindrada en el motociclismo, el piloto Jaume Masia agredió a Andrea Migno tras un accidente que los dejó fuera de carrera en el circuito del Autódromo de Termas de Río Hondo, ubicado en Santiago del Estero.