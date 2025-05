¿Italia concede la ciudadanía por una lista de apellidos? Esto es lo que dice la ley

Especialistas en ciudadanía y abogados advierten que hay que tener cuidado con la información falsa que circula desde hace unos días.

Es que varios medios difundieron una fake news que asegura que es posible obtener la ciudadanía si el apellido se encuentra en el siguiente listado: Abate, Abà, Labate, Abatino, Abatantuono, Abaterusso, Abaticola, Achilla, Achille, Achilleo, Achillini, Chiletti, Chiloni, Chilesotti, Anes, Anesin, Anesini, Annes, Annesi, Annesin, Deanesi, De Anesi, Bianco, Bianchi, Dal Bianco, Bianchini, Bianchetti, Biancone, Lo Bianc, Bottari, Bottarelli, Bottarini, Bottarin, Bottaro, Espósito, Espositi, Degli Sposti, Fiore, Di Fiore, Fiorelli, Fiorucci, Fiorio, Fioribello, Flores, Giovannetti, Di Giovanni, Della Giovanna, Giannelli, Giannoli, Giani, Giannelli, Giannetti, Da Rossa, Lo Russo, La Russa, Larossa, La Russa, Larussa, Larossa, La Rossa, Natale, Natali, Natalino, Nalato, Nadali, Nalesso, Nadin, Ricci, Riccio, Rizzi, Rizzo, Rizza, Rizzati, Risso, Lo Riccio, La Riccia, La Rizza, Ricciuto, Sorace, Soraci, Surace, Suraci, Soracca, Soracchi, Soracco, Zanella, Zanoli, Zannier, Vani, Vannucci, Vannicelli, Vanno, Vani, Vanetto.

“La información que sugiere que se puede obtener la ciudadanía por el mero apellido, es absolutamente falaz. Tanto la ley de ciudadanía italiana como el decreto recientemente anunciado y que se encuentra vigente a partir de este año, se establece que hay que acreditar un vínculo concreto. En el caso del decreto reciente se habla de que solo la puede heredar el hijo y el nieto del nativo italiano y ahí interrumpe la cadena”, explica Darío Signorini, presidente de Comités de Buenos Aires, organismo del Gobierno Italiano que brinda asesoramiento gratuito a los descendientes de italianos.

Al mismo tiempo Signorini aclara que la ley que regía antes del decreto vigente permitía el reconocimiento de la ciudadanía italiana a todos los descendientes, pero era necesario presentar una serie de documentación como partidas de nacimiento, partidas de defunción y actas de matrimonio para acreditar el vínculo. “Ninguna persona recibe automáticamente la ciudadanía por tener un apellido de origen italiano”, agrega.

El presidente de Comités se refiere al decreto que aprobó el Gobierno de Giorgia Meloni el cual limita la obtención de la ciudadanía para los descendientes de italianos. A partir de este decreto —que el Parlamento debe aprobar para transformarlo en Ley— solo podrán acceder a la ciudadanía los descendientes de italianos de primera o segunda generación.

Sin ventajas

En esta misma línea la abogada Graciela Cerulli, titular del estudio Cerulli Arena, destaca que “ninguna ley prevé ventajas para este grupo de apellidos”.

Además, la letrada resume que los modos para adquirir la ciudadanía italiana son principalmente cuatro.

“La primera es que se herede por sangre, la segunda es por matrimonio, la otra es viviendo durante diez años consecutivos en Italia y la cuarta es por casos especiales si una persona hizo algo muy portante por el Estado italiano relacionado con la cultura, o si trabajó para el ejército italiano, por dar algunos ejemplos, pero en este último caso se trata de una naturalización”, enumera Cerulli.

Con respecto de obtener la ciudadanía por matrimonio, la abogada aclara que con la vigencia del nuevo decreto aún no se sabe si esa posibilidad continuará, ni de qué manera. “Quienes la obtienen por descendencia son ciudadanos italianos, pero en las otras tres formas la ciudadanía no se puede transmitir. Es importante aclarar que los apellidos no dan derecho a nada, porque portar un apellido italiano no quiere decir que seas ciudadano italiano. Puede ocurrir, por ejemplo, que el tataranieto italiano se haya naturalizado y no puede transmitir la ciudadanía. Los descendientes deben, además, acreditar el vínculo”, detalla.

Antes de concluir, Signorini es contundente: “Estoy indignado porque es terrible que se genere esta desinformación en un momento crítico como este. Hay muchas personas que están tratando de obtener el reconocimiento de su ciudadanía italiana y pueden caer en manos de gestores o abogados mal intencionados que pretenden sacarle dinero a las personas que aún tienen esperanza en poder obtener la ciudadanía”, finaliza.