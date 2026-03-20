Javier Milei prometió inflación cero en agosto y viaja a Hungría; definieron las fases de grupos de la Libertadores

Milei volvió a cargar contra empresarios y opositores. El Presidente disertó en un foro económico en la ciudad de Tucumán. En su exposición hablo de una" carnicería mediática" contra su gobierno y dijo que la izquierda es “una idea de parásitos que tiene inherente no laburar”. Afirmó que la guerra en Medio Oriente puede generar transitoriamente mayor inflación, pero prometió una minorista en cero en agosto.

La esposa de Adorni compró en 2024 una casa en un country en Exaltación de la Cruz. Figura en el Registro de la Propiedad bonaerense: Angeletti es la única titular de la unidad funcional 380 de Indio Cua Golf Club desde noviembre de 2024. El Jefe de Gabinete declinó dar explicaciones porque el tema está bajo investigación judicial.

Milei viaja a Hungría. El Presidente visita Budapest con una agenda que incluye encuentros con el mandatario Tomas Sulyok y el premier Viktor Orbàn, una exposición en la Conferencia de Acción Política Conservadora y la recepción de un titulo honoris causa, en menos de 24 horas. Milei tiene previsto estar de regreso en Buenos Aires el domingo por la mañana.

Israel aseguro que eliminó las capacidades nucleares y misilísticas de Irán. “Ya no puede amenazar”, dijo el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Afirmó que no se contemplan nuevos golpes a instalaciones industriales o energéticas de Teherán después del pedido del presidente Donald Trump. “Depende del pueblo de Irán mostrar ese momento, elegir cuándo y levantarse”, aseguró sobre un eventual cambio de gobierno en Teherán.

Se sorteó la Libertadores. Se definió la fase de grupos para los 32 equipos, y los seis clubes argentinos ya conocen a sus rivales. Boca va al jugar con Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona. La final será el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.

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