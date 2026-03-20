Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, viernes 20 de marzo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes de la tensión en Medio Oriente y de las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Kuwait reporta un nuevo ataque iraní e incendio en la refinería Mina Al-Ahmadi
La refinería de petróleo kuwaití Mina Al-Ahmadi sufrió de nuevo un ataque el viernes con drones iraníes, lo que provocó un incendio en varias de sus unidades, según indicaron autoridades de Kuwait.
La refinería ya había sido impactada el jueves, desatando incendios.
EE.UU. retoma en Medio Oriente la vieja costumbre de retórica grandilocuente y metas incumplidas
Desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron su ataque contra Irán, cada dos o tres días los militares norteamericanos empezaron a emitir un parte de guerra con la lista de objetivos iraníes alcanzados. Hasta el día de ayer, eran más de 7800 en total, frente a los 1000 del primer día de la guerra, mientras que un conteo similar de las fuerzas de Israel arrojó la cifra de 7600 ataques hasta fines de la semana pasada.
Se lo mire por donde se lo mire, se trata de una campaña de bombardeos de históricas proporciones, que los altos mandos militares norteamericanos no han dudado en calificar repetidamente como un golpe mortal a las fuerzas armadas de Irán. “Nunca antes una fuerza militar tan moderna y capaz como la de Irán fue destruida tan rápidamente hasta quedar devastada y fuera de combate”, dijo la semana pasada en conferencia de prensa el secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth.
Netanyahu afirma que ve “fisuras” en el régimen iraní
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sugirió el jueves que existe una creciente inestabilidad en Teherán, se refirió a la incertidumbre que rodea al nuevo líder supremo del país y dijo, en respuesta a una pregunta de CNN, que “no está seguro de quién está dirigiendo” el país.
La selección de Irán no se da de baja del Mundial y mudaría a México su concentración y sus partidos
La incertidumbre acerca de la participación de la selección de Irán en la próxima Copa del Mundo parece comenzar a disiparse. Sucede que luego de que el ministro de Deportes anunciara que se consideraba firmemente la posibilidad de retirarse del Mundial, la Federación Iraní de Fútbol (FFIRI) confirmó la presencia en la competencia, aunque aún debe negociar con FIFA el traslado de sus partidos a México.
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