Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, viernes 20 de marzo

Desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron su ataque contra Irán, cada dos o tres días los militares norteamericanos empezaron a emitir un parte de guerra con la lista de objetivos iraníes alcanzados. Hasta el día de ayer, eran más de 7800 en total, frente a los 1000 del primer día de la guerra, mientras que un conteo similar de las fuerzas de Israel arrojó la cifra de 7600 ataques hasta fines de la semana pasada.

Se lo mire por donde se lo mire, se trata de una campaña de bombardeos de históricas proporciones, que los altos mandos militares norteamericanos no han dudado en calificar repetidamente como un golpe mortal a las fuerzas armadas de Irán. “Nunca antes una fuerza militar tan moderna y capaz como la de Irán fue destruida tan rápidamente hasta quedar devastada y fuera de combate”, dijo la semana pasada en conferencia de prensa el secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth.