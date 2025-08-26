Javier Milei se mostró con su hermana Karina, mientras la Justicia avanza con la investigación del “audiogate”
- En medio del “audiogate”, Javier Milei volvió al mostrarse con su hermana y denunció que el kirchnerismo “busca sembrar el caos”. El Presidente presentó a sus candidatos en Junín, evitó referirse al escándalo de Spagnuolo y pidió una ovación para su hermana Karina. Insistió con que la oposición quiere desestabilizar al gobierno: “Nada de eso nos va a asustar” dijo el mandatario.
- Avanza la investigación por los audios sobre presuntas coimas en el área de discapacidad. El juez Sebastián Casanello ordenó el bloqueo de las cajas de seguridad de los exfuncionarios Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini y de los dueños de la droguería Suizo Argentina para garantizar que nadie se lleve elementos que puedan ser evidencias para el caso. Además, Jonathan Kovalivker, el dueño de la droguería, se presentó en la fiscalía para entregar su teléfono, aunque no aportó la clave para abrirlo.
- El consumo sufrió una caída mensual en julio. El indicador de consumo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios marcó un retroceso mensual de 0,1% en julio, pero en términos interanuales mostró un avance del 1,1%. Desde el sector señalan que el estancamiento y caída de los salarios reales y la reciente volatilidad del dólar le están poniendo un freno a las ventas.
- Comienza el Festival de Cine de Venecia. La 82da edición del emblemático festival recibe a grandes directores y celebridades de Hollywood con una lista de estrenos que acaparan la atención del mundo. La presencia latinoamericana estará encabezada por la argentina Lucrecia Martel, que presenta fuera de competición su documental “Nuestra tierra”.
- River no pudo con Lanús. El equipo dirigido por Gallardo ganaba con gol de Montiel, y recibió el empate en tiempo cumplido gracias a Rodrigo Castillo. El encuentro cerró la sexta fecha del Clausura, que retoma el viernes con la séptima fecha con tres partidos. Mientras que River vuelve a la actividad el jueves, ya que enfrentará a Unión de Santa Fe por octavos de final de la Copa Argentina.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
