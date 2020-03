El periodista se metió con el cruce que hubo ayer entre Jazmín Stuart y Guillermo Andino y también con la opinión de Laura Azcurra sobre Luis Brandoni Fuente: Archivo

Jorge Lanata mostró expresiones muy duras contra el Colectivo Actrices Argentinas al referirse al cruce protagonizado ayer entre Guillermo Andino y Jazmín Stuart , integrante de ese colectivo. El conductor de Lanata sin filtro , dijo en su programa que a él no le gusta y no usa el término "feminazis", pero, se preguntó: "¿Cómo le decís a estas pibas?".

En el programa que conduce Andino por A24, ayer la actriz Stuart le había recriminado al periodista la manera en que cortó una entrevista con la madre de Wanda Tadei -la joven asesinada por el músico de Callejeros Eduardo Vázquez- para ir a hacer una entrevista a Carmen Barbieri y hablar de la salud de Federico Bal.

Este cruce, muy difundido en redes en el día de ayer, fue el disparador los comentarios de Lanata de hoy. "Lo que a mí me hizo ver eso, es que hay frente a ese discurso feminista muy autoritario algo que nos pasa que es que nos sentimos culpables por algo que no hicimos. Yo no tengo porqué sentirme culpable de nada de lo que las minas me acusan", señaló.

"De Andino se puede decir de todo pero no que es mal tipo -continuó Lanata-, hace el programa con la mejor onda. Yo le hubiera dicho a Jazmín Stuart: 'Jazmín, si no te gusta este programa, retirate, no sos quién para decirme qué cosas son importantes, cuáles más o cuáles menos'. Chicas, paren un poco".

El cruce de ayer entre Andino y Stuart fue el detonante de los comentarios de Lanata

Más tarde, luego de intercambiar opiniones sobre el caso con Marina Calabró, la periodista que habla de espectáculos en el programa, y Diego Leuco, Lanata continuó despotricando contra el colectivo: "El problema es la superioridad moral que creen que tienen. Hay un sector que se cree superior a nosotros. Es una locura vivir así. Nosotros les tenemos que pedir perdón, y me pregunto: '¿Perdón por qué?'".

Luego se mencionó el episodio en el que la actriz Laura Azcurra -también integrante del colectivo- trató de "ignorante" a su colega Luis Brandoni por lo que éste dijo sobre la parcialidad del grupo feminista que "cuando muere una mujer policía no dicen nada".

Para resumir su idea sobre estos casos de las actrices mencionadas, Lanata concluyó su parlamento con un polémico concepto: "En Europa y acá se puso de moda un adjetivo para este tipo de chicas que a mi no me gusta, que es feminazis. No me gusta y no lo uso. Pero, ¿entendemos por qué se usa? Es comprensible. No me gusta usar ese coso, ahora ¿cómo le decís a estas pibas?", se preguntó.