"Estamos ante un ignorante": Laura Azcurra le respondió a Luis Brandoni

La actriz le respondió al actor luego que dijera que Actrices Argentinas tiene un sesgo político

El siempre polémico Luis Brandoni , esta semana se refirió al colectivo de Actrices Argentinas y dijo que "le gusta" pero les hizo una crítica polémica : "Lo que no me gusta es que cuando se mueren otras mujeres no las consideren mujeres. Tienen un sesgo partidario inocultable. Ni una menos significa ni una mujer menos muerta y cuando matan a una mujer policía no dicen".

Ante esto, una de las integrantes que más sale a hablar por el colectivo, Laura Azcurra , le respondió en la web de Radio Mitre . Comenzó: "Me da tristeza porque estamos ante un ignorante, en realidad. Nunca vio lo que hicimos con las compañeras. Estuvimos unidas para darle luz al caso de Anahí de la Fuente. Fue muy importante para nosotros reunirnos y poder llevar a cabo la denuncia en la que le dedicamos toda la conferencia exponiendo esta situación tremenda de acoso, de abuso laboral, de que un hombre de estas características estaba dirigiendo un espacio público".

Pero también fue conciliadora: "Tenemos que abrazar a las mujeres y a los hombres que todavía tienen mucho patriarcado y aún son machistas. Hay que aggiornarse, hay que abrazarse y empezar a entender los privilegios con los que muchos hombres crecieron".