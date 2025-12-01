Jorge Tartaglione, cardiólogo: “En la Argentina hay un ahogamiento infantil cada tres días”

Este sábado en Jesús María, Córdoba, un niño de cinco años perdió la vida tras caerse dentro de una pileta. El cardiólogo Jorge Tartaglione visitó los estudios de LN+ para analizar el ahogamiento infantil y compartió una cifra alarmante: “En la Argentina hay un caso cada tres días”. Cómo evitarlo y de qué manera se debe actuar.

Tartaglione: ahogamiento infantil, una tragedia evitable

“Para que un niño se ahogue, bastan diez centímetros de agua”, detalló Tartaglione. “Es decir, no hace falta la profundidad de una pileta: una tragedia de este tipo puede ocurrir en una bañera o hasta en un balde”, aclaró.

En palabras de Tartaglione, “si bien se trata de algo dramático, son situaciones completamente prevenibles”.

Cifras alarmantes en el país

Las situaciones de riesgo, por edades

Según el cardiólogo, “las situaciones van a diferir según la edad de los pequeños“. Luego, puntualizó:

De 0 a un año. “Se ahogan en una bañera o en un balde: en un segundo que te distrajíste”.

“Se ahogan en una bañera o en un balde: en un segundo que te distrajíste”. De 1 a 4 años. “Puede ocurrir en la pileta de un vecino, mientras juega; o en una acequia”.

“Puede ocurrir en la pileta de un vecino, mientras juega; o en una acequia”. Desde los 5 años. “A partir de esta edad, puede ocurrir mientras el niño se encuentra en un río o en el mar”.

Los riesgos, según la franja etaria

Por qué ocurre y cómo reaccionar

Consultado sobre los motivos de este tipo de hechos, el cardiólogo respondió: "En primer lugar, por la imprudencia. Si el nene tiene hasta cuatro años, vos te tenés que meter a la pileta con él, nunca dejarlo al cuidado del hermano. Otra cosa elemental: dejar el celular".

“En cuanto a los salvavidas, jamás hay que ponerles el de los bracitos. Siempre uno que cuente con la homologación correspondiente”, aclaró Tartaglione.

Cómo evitar el ahogamiento infantil

“Si la desgracia ocurre, aunque sea un momento muy desesperante, lo primero que hay que hacer es sacarlo del agua“, recomendó el médico y agregó: ”Luego, hacerles maniobras inmediatas, si no responde, de reanimación cardiopulmonar“.

“Como sea, siempre que hay niños y una pileta, nunca hay que bajar la guardia y siempre estar atento. Ocuparse es prevenir”, sentenció Tartaglione.