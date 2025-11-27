Kicillof no logró la ley de financiamiento y se declaró la emergencia económica; dos guardias heridos en un tiroteo cerca de la Casa Blanca
Además, el Gobierno busca llamar a sesiones extraordinarias; cayó la venta en supermercados, shoppings y mayoristas; Tigre pasó a cuartos de final del Clausura. Estas son las noticias de la mañana del jueves 27 de noviembre de 2025
- El Gobierno trabaja en la convocatoria a extraordinarias. El llamado presidencial se va a concretar la semana que viene. El Ejecutivo quiere que el Congreso sesione entre el 10 de diciembre y fin de año, y que vuelva la actividad en febrero también de forma extraordinaria, pero hay quienes no descartan la posibilidad de continuar durante enero.
- Kicillof logró el presupuesto y la ley fiscal, pero se postergó el debate por el endeudamiento. El gobernador bonaerense consiguió la mayoría simple para votar dos de las tres leyes del paquete económico. Pero dejaron en suspenso la aprobación de la ley de financiamiento, en la que el gobierno bonaerense pide autorización para endeudarse por hasta 3685 millones de dólares, que se podría discutir el viernes próximo y que Kicillof describió su aprobación como “imperiosa”.
- Las ventas en supermercados, shoppings y mayoristas cayeron por sexto mes consecutivo en septiembre. El consumo sigue sin repuntar: según datos del Indec, las ventas en mayoristas registraron una baja de 13,1% en la variación interanual, mientras que en los centros de compras retrocedieron 3,4% y los supermercados mostraron una baja leve del 0,8 por ciento.
- Tiroteo cerca de la Casa Blanca. Dos soldados de la Guardia Nacional fueron baleados y están heridos de gravedad, según informó el director del FBI. La alcaldesa aseguró que se trató de un ataque dirigido contra los guardias y confirmó que el atacante está detenido. El Presidente no estaba en la Casa Blanca al momento del tiroteo.
- Tigre le ganó a Lanús 1 a 0 y consiguió el pase a cuartos del Clausura. Con gol de David Romero, el Matador se llevó la victoria en el último partido de los octavos de final del certamen. Ahora Tigre, ganador de esta serie, enfrentará en cuartos de final a Racing, que viene de eliminar a River: el partido será el lunes a las 21.30.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
