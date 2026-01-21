La Anmat dio de baja la habilitación de dos laboratorios y prohibió la comercialización de medicamentos de una firma

A través de una serie de disposiciones publicadas este miércoles en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso la baja de la habilitación de dos laboratorios. Se trata de Enzimas S.A., por carecer de registros; y D.I.F.A Droguería S.O.C.F.A., por utilizar un certificado no reinscripto. Además, prohibió la comercialización de medicamentos y especialidades medicinales fuera de la provincia de Buenos Aires de la firma Dental y Mediquil S.A..

Por un lado, mediante la Disposición 63/2026, el organismo a cargo de Luis Eduardo Fontana canceló el certificado de D.I.F.A Droguería S.O.C.F.A. por estar vencido y rechazó la habilitación de la firma para operar. La empresa estaba inscripta como importadora y exportadora de especialidades medicinales bajo las formas farmacéuticas de cápsulas, tables y líquidos no estériles.

Según indicó la entidad, la firma tiene inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) un solo certificado que figura como vencido desde el 17 de junio de 2017 y no fue reinscripto. “La autorización para elaborar y comercializar una especialidad medicinal tiene una vigencia por el término de cinco años a contar de la fecha del certificado autorizante de acuerdo con lo establecido por el artículo 7° Ley N° 16.463; debiendo los titulares de los certificados inscriptos en el REM solicitar la reinscripción dentro de los 30 días anteriores a su vencimiento", explicaron en el documento.

Por otra parte, por medio de la Disposición 66/2026, dio de baja la habitación de la firma Enzima S.A. porque no posee bajo su titularidad certificados inscriptos en el Registro de Especialidades Medicinales (REM). Figuraba como importadora y exportadora de especialidades medicinales y como representante de la firma Mucos Pharma.

A su vez, la Anmat publicó la Disposición 68/2026, en la que prohibió la comercialización de medicamentos y especialidades medicinales fuera de la provincia de Buenos Aires de la firma Dental y Mediquil S.A. por operar fuera de la jurisdicción asignada sin permiso. La medida regirá hasta que obtenga la habilitación para efectuar tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales.