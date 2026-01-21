Temblor en Córdoba: se registró un sismo de 4,4 grados y 21 kilómetros de profundidad

Un temblor irrumpió con la tranquilidad de la provincia de Córdoba durante la noche de este martes y generó precaución de las autoridades. Se trató de un sismo de 4,4 grados de magnitud en la escala de Ritcher y se registró a 21 kilómetros de profundidad, según datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres). Ocurrió alrededor de las 20:07 y es el tercer movimiento que se registra en las últimas 24 horas.

Según informó el medio local La Voz del Interior, el epicentro del sismo tuvo lugar en la localidad de Deán Funes, en el norte de Córdoba, y repercutió en otros puntos de la provincia. También, hubo reportes de temblores en La Calera, Malagueño, Cosquín y La Cumbre.

Horas atrás, el lunes a las 23:10, se produjo otro sismo con epicentro 22 kilómetros al norte de Alta Gracia, que tuvo una magnitud de 2,6° y fue a 26 kilómetros de profundidad. Luego se registró otro, este martes a la 1:33, con epicentro entre La Falda y Cosquín, más al norte de la provincia, con magnitud de 2,6° y a 22 kilómetros de profundidad. Según reportes, alcanzó a vecinos de Santa María de Punilla, Villa Carlos Paz, Tanti, La Calera, La Falda, Río Ceballos y Salsipuedes.

El sismo en Córdoba fue de 4,4 grados

Córdoba, por su parte, es una de las provincias que más sismos suele registrar: en abril de 2024 reportó uno con epicentro en las Sierras Chicas, 13 kilómetros al suroeste de Jesús María, que tuvo una magnitud de 4,6 grados y una profundidad de 10 kilómetros. En esa ocasión, el Inpres señaló que se trató de un registro elevado para la historia sísmica de la provincia.

El temblor se sintió en todas las localidades de Sierras Chicas, en el Valle de Punilla en ciudades como La Falda, Cosquín, Carlos Paz e incluso en Calamuchita, en Villa General Belgrano. “Fue el más fuerte que azotó esta parte de la Argentina en más de 22 años”, señaló el medio especializado Volcano Discovery. El anterior fue el 15 de marzo de 2002 con una magnitud de 4,7.

A su vez, en enero de 2021, se registró otro similar, de 4,3 grados de magnitud, cerca de San Francisco, a 48 kilómetros al este de la capital. Esa vez, fue declarado como un sismo “moderado”.