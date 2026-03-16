La Anmat prohibió el uso de un medicamento, cosméticos infantiles y productos capilares

La Anmat prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el país de un medicamento para el mal de altura, varios cosméticos infantiles para labios y una serie de productos capilares utilizados para alisar o tratar el cabello. Las medidas alcanzan a artículos que carecen de registro sanitario o cuya procedencia no pudo verificarse. Según se informó en disposiciones publicadas en el Boletín Oficial, los productos involucrados no figuran en las bases oficiales del organismo o se comercializaban sin cumplir las condiciones exigidas por la normativa vigente.

Una de las medidas, determinada mediante la Disposición 1389/2026, recae sobre el medicamento Puna Cap, presentado como comprimidos recubiertos para tratar el mal de altura o soroche. El producto se detectó durante una inspección realizada en una farmacia de Tilcara, en la provincia de Jujuy, donde personal del organismo relevó los medicamentos disponibles para la venta.

El organismo sanitario prohibió la comercialización de un medicamento para tratar el mal de altura Unsplash

El envase indicaba que contenía paracetamol, acetazolamida y cafeína, y mencionaba como elaborador a un laboratorio denominado Delta S.A. Sin embargo, la consulta al Registro de Especialidades Medicinales determinó que el medicamento no cuenta con inscripción ante la Anmat. Además, según los registros del organismo, el establecimiento mencionado como laboratorio tampoco figura habilitado. Ante esa situación, la autoridad sanitaria resolvió prohibir el uso, comercialización y distribución del producto en todas sus presentaciones y lotes hasta que obtenga las autorizaciones correspondientes.

Entre los productos alcanzados, en este caso por la Disposición 1388/2026, también se encuentran cosméticos infantiles para labios detectados durante inspecciones de control de mercado realizadas en comercios de la ciudad de Buenos Aires. El relevamiento permitió identificar la comercialización de artículos sin datos de inscripción sanitaria, entre ellos el brillo labial infantil con aplicador “Miss Beety”, el brillo labial infantil rojo “Labubu Lip Gloss” de la marca Pola Ayir y el bálsamo labial infantil en barra “HeL 79” de la marca Magic. Según informó la Anmat, ninguno de esos productos figura registrado en la base oficial de cosméticos habilitados por el organismo.

Una de las disposiciones publicadas este lunes por la Anmat en el Boletín Oficial alcanza a productos capilares Pexels

La normativa también incluyó otros artículos de características similares destinados al público infantil, como el brillo labial con aplicador de la marca Hold Morning y el labial infantil con aplicador de la marca Magic Your Life. Tras verificar que no cuentan con inscripción sanitaria ni información que permita identificar al establecimiento elaborador o importador, el organismo resolvió avanzar con la prohibición.

La tercera medida, la Disposición 1390/2026, se refiere a una serie de productos capilares comercializados bajo la marca Emilse Alisados, detectados durante tareas de fiscalización y monitoreo del mercado, incluida la revisión de ofertas publicadas en plataformas digitales con envíos a todo el país. Entre los artículos identificados se encontraban productos para realizar alisados, tratamientos con keratina, botox capilar, cauterizadores y mascarillas para el cabello, entre otros.

Según la Anmat, ninguno de estos productos capilares posee inscripción sanitaria, lo que impide verificar su composición o el establecimiento responsable de su elaboración. En el caso de algunos alisadores, el organismo advirtió además que podrían contener formol o formaldehído utilizado como agente alisante, un componente cuyo uso con ese fin no se encuentra autorizado debido a los riesgos que puede implicar para la salud.