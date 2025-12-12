La Anmat prohibió productos capilares de una marca por no estar inscriptos y poseer formol

A través de una disposición publicada este viernes en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió “el uso, comercialización, publicidad, publicación y distribución en todo el territorio nacional” una serie de productos capilares de la marca Lazios Professional porque no poseen datos de inscripción sanitaria en su rotulado y fueron considerados “ilegítimos” y peligrosos.

Según detallaron en el documento que lleva la firma de Nélida Agustina Bisio, la titular del organismo, los productos restringidos de la marca fueron: un laminado cauterizador, un botox capilar, una keratina, un alisado definitivo, un alisado gold, un alisado “3D efecto espejo 3 en 1″, un alisado “4D efecto espejo 4 en 1″, y una nanoplastía alisado capilar.

En la medida, la Anmat aseguró que durante actuaciones de control de mercado realizadas por el Servicio de Productos Cosméticos de Higiene Personal del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS), se detectó la presencia de productos de Lazios Professional sin datos de inscripción, por lo que inició una investigación.

El departamento consultó la base de datos de cosméticos inscriptos y no encontró productos que coincidan con el registro de los rotulados y, además, advirtió que los alisadores del cabello que se comercializan sin la debida inscripción sanitaria representan un “serio riesgo” para la salud porque podrían contener contener formol (formaldehído) como activo alisante.

“El uso de formol con la finalidad de alisar los cabellos no se encuentra autorizado, ya que puede derivar en la exposición a vapores tóxicos con potencial para generar diversos efectos nocivos sobre la salud del usuario y del aplicador. Los alisadores para el cabello formulados en base a formol pueden generar diversas reacciones adversas tras la exposición aguda, como irritación, enrojecimiento, ardor, picazón de la piel o de los ojos, lagrimeo, irritación de la garganta, irritación de la nariz, tos, sensibilización y alteraciones serias del tracto respiratorio”, explicó.

También alertó que, ante una exposición crónica, el uso de esta sustancia puede desencadenar desde hipersensibilidad y dermatitis alérgicas, hasta un incremento en la probabilidad de ocurrencia de carcinomas, principalmente el nasofaríngeo.

“A fin de proteger a eventuales usuarios de los efectos derivados del uso de los productos involucrados, toda vez que se trata productos ilegítimos, no inscriptos ante la Anmat, para los que se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración, y en consecuencia para los que no es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable, se prohíbe su uso, comercialización, publicidad, publicación y distribución”, detalló.