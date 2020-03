La Anmat prohibió un termo, una yerba mate y un alfajor

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de marzo de 2020 • 02:23

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización en todo el territorio nacional de un termo, una yerba mate, choclo en granos y un alfajor sin gluten, según publicó hoy en el Boletín Oficial.

Bajo la disposición 1336/2020, la entidad informó que los "Termos Acero Inoxidable, nombre de fantasía: Romania, Termo mate, marca: Romania, Inox Termo Mate MAT-45, nuevo diseño, Made in RPC", luego de que una muestra de laboratorio, arrojara que el producto contenía 1,6% de impurezas constituidas por cobre, con lo cual no cumplía con las especificaciones de la normativa vigente.

"Según investigaciones realizadas por el INAL, la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgo comunicó que no era posible informar que el producto hubiera ingresado al país por los canales legales, como tampoco la razón social y domicilio del importador. Los análisis de laboratorio realizado sobre las muestras tomadas en la citada inspección concluyeron que el acero inoxidable no se encontraba incluido en la lista de metales que se pueden utilizar, siendo no apta para su uso", expuso la Anmat.

Además, agregó que se halla en infracción por carecer de autorización de producto importado y por contener en su composición material que no se encuentra en la lista de metales autorizados, resultando ser en consecuencia ilegal.

A través de la disposición 1337/2020, la administración también prohibió "Choclo amarillo en granos, marca San Remo, lote NSOCOI, vto 23/10/22, RNPA Nº 027-00-005874, RNE Nº00000467", después de que la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia de la provincia de Córdoba interviniera preventivamente 92.688 unidades de latas del producto investigado.

Las pruebas de laboratorio dieron como resultado que el producto no es apto para consumo ya que se observó el envase y su tapa hinchado y óxido en su punto de cierre, al abrirlo se evidenció liberación de gas, líquido espeso con alta densidad y abundante sólidos con poca cantidad de granos de choclo y olor ácido intenso putrefacto. Se detectó la presencia de Bacilluys Cereus y Anaerobios Sulfitos Reductores.

En la disposición 1385/2020, la Anmat prohibió el uso, la comercialización y distribución de "Hierbas serranas con Yerba Mate, marca Hierbital, Mezcla de Poleo, Yerba mate, peperina, menta y cedrón, Cont.neto 500 g, RNPA Nº 04-045124, RNE N°04-001868, elaborada y fraccionada por: Avaro Hnos. SRL Av. Presidente Perón N° 2936 Villa María, Córdoba", con fecha de elaboración septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2019 hasta el 14 de enero de 2020 inclusive.

Tras un análisis microbiológico y físicoquímico se informó que se detectó la presencia de Salmonella Spp y valores de recuento de Escherichia Coli y esporas de Bacillus Cereus.

Por último, en la disposición 1386/2020, señala la prohibición de "Alfajor de chocolate negro relleno de crema de avellanas" y "Alfajor de chocolate negro relleno de mousse de chocolate", que consignan en su rótulo el símbolo de alimento libre de gluten "sin TACC", ambos marca Piache RNPA N° Expte N° 2019-10438548, por no cumplir con la normativa alimentaria vigente.

Además, se trata de un alimento falsificado que utiliza los registros sanitarios de otro titular. La DIPA notificó el Incidente Federal N° 2296 en la Red del Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria - Red SIVA y procedió a realizar la alerta alimentaria a la población recomendando no consumir el producto por no estar autorizado por la autoridad sanitaria competente.