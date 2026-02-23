La Anmat prohibió una serie de productos para el pelo de distintas marcas por la “presencia de formol”

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el país de una serie de productos capilares sin inscripción sanitaria y de un hilo para sutura odontológica que no contaba con los registros necesarios. Las medidas fueron oficializadas este lunes en el Boletín Oficial mediante tres disposiciones, que incluyen la baja de publicaciones en plataformas de venta online y la notificación a las autoridades sanitarias jurisdiccionales.

La Disposición 634/2026 dispuso la prohibición de los productos capilares de la marca “Good Hair”. Entre los artículos alcanzados figuran tratamientos como plastificados, alisados, botox capilar, lifting, shock de keratina y recomponedores, todos sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

Según consta en el texto oficial, durante tareas de fiscalización se detectó su comercialización en sitios web, con envíos a todo el país. Sin embargo, tras consultar la base de datos de cosméticos inscriptos, el organismo indicó que no se encontraron registros que coincidieran con esos productos. El organismo advirtió que varios de los productos eran alisadores que podrían contener formol como agente activo. El uso de esa sustancia con fines de alisado no está autorizado y puede generar exposición a vapores tóxicos.

En la disposición se detallan posibles efectos adversos ante exposiciones agudas, como irritación en piel y ojos, ardor, lagrimeo, tos y alteraciones del tracto respiratorio. También se mencionan riesgos ante exposiciones prolongadas, entre ellos cuadros de hipersensibilidad, dermatitis alérgica y un aumento en la probabilidad de determinados carcinomas. Ante la falta de inscripción y la imposibilidad de verificar su formulación, la Anmat ordenó prohibir todas las presentaciones, lotes y vencimientos de los productos involucrados.

En tanto, la Disposición 599/2026 estableció una medida similar sobre otra serie de productos capilares detectados en tareas de monitoreo, de la marca “Silkdrop”. En este caso, también se trataba de alisados y tratamientos comercializados sin registro sanitario. El organismo informó que, al igual que en el caso anterior, no se hallaron datos coincidentes en su base oficial de cosméticos.

La normativa señala que los artículos eran ofrecidos en sitios web y en plataformas de comercio electrónico con alcance nacional. Entre los productos alcanzados se encuentran alisados estilo marroquí y brasileño, botox capilar y keratinas. La Anmat reiteró que el uso de formol para alisar el cabello no se encuentra autorizado y que su exposición puede ocasionar irritaciones, afecciones respiratorias y, en casos de exposición crónica, otras complicaciones de salud. Por ese motivo, se ordenó su retiro del mercado y la comunicación a las autoridades sanitarias de todo el país.

Por último, mediante la Disposición 605/2026, el organismo prohibió el uso, comercialización y distribución de un hilo para sutura odontológica identificado como “Hilo para sutura Farmadental – MR 10 metros – Industria Argentina”, hasta tanto obtenga las habilitaciones correspondientes. La medida se adoptó tras inspecciones realizadas en un establecimiento de San Luis y en depósitos de la ciudad de Córdoba, donde se detectaron unidades sin datos de lote, fecha de fabricación, vencimiento ni registro sanitario.

Durante los procedimientos también se verificó que parte de las unidades presentaban características distintas a las reconocidas por la empresa fabricante, lo que permitió identificar productos falsificados. La Anmat indicó que el insumo no se encuentra inscripto en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica, por lo que no fue sometido a evaluación oficial sobre calidad, seguridad y eficacia.