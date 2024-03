La argentina que sobrevivió al accidente en Playa del Carmen fue dada de alta

Escuchar

El 18 de febrero pasado marcó un antes y un después en la vida de Micaela Papiermesteir y Lucas Figallo, los únicos sobrevivientes del accidente en Playa del Carmen, donde murieron cinco argentinos y un mexicano. Luego de seis operaciones, la joven de 23 años recibió el alta y espera regresar al país para seguir con la rehabilitación.

“Estamos eternamente agradecidos a todos. Al hospital general de Playa del Carmen que la cuidó, al director del hospital y a todo su equipo. Nuestro amor eterno para cada cirujano que la operó, a cada doctor que la atendió”, agradeció la familia mediante un flyer.

Micaela, la joven de 23 años que espera ser trasladada al país para continuar con su recuperación

En esa línea, destacaron el rol del Consulado Argentino en Playa del Carmen, de Cancillería y del seguro de asistencia al viajero. “Siempre a nuestro lado, apoyando desde el primer instante que ha sucedido todo esto”, completaron.

Por su parte, Figallo sufrió nueve fracturas, pero fue dado de alta cuatro días después del siniestro. Mientras estaba internado, el joven de 30 años utilizó sus redes sociales y envió un mensaje. “No encuentro palabras para lo que me ha tocado vivir. Tengo nueve fracturas, seis de costillas, son tres de cada lado. Tres vértebras de la columna, dos lumbares y una torácica. Seguimos haciendo análisis y estudios porque hay otras cosas que no están saliendo bien. En cuánto sepa se los contaré”, expresó en aquel entonces.

Yamil Lucas Figallo sobrevivió al choque fatal ocurrido en una ruta de México

“Solo les pido que sigan alentándome como siempre. Si ustedes no me abandonan, les prometo que yo no los voy a abandonar”, agregó. Y también dijo: “Quiero dar desde mi lugar mi más sentido pésame a la familia de todas las personas que perdieron la vida en el accidente. La familia de todos los chicos y del chofer de la van. Que el universo los tenga en la gloria a todos”.

Cuatro de los cinco argentinos fallecidos en el accidente de Playa del Carmen

Cabe recordar que los argentinos que murieron en el choque fueron Vanesa Paola Silvia Díaz, Gerónimo Amengual, Ezequiel Hernán Sibella, Maximiliano Nicolás Laviano y Nahuel López.

Cómo fue el trágico accidente de Playa del Carmen

Según revelaron las autoridades mexicanas, el accidente ocurrió entre una camioneta Suzuki Ertiga en la que viajaban siete argentinos y una combi de turismo, en el tramo carretero Puerto Aventura-Tulum. El exceso de velocidad, las malas condiciones meteorológicas y la falta de precaución fueron los desencadenantes del trágico siniestro.

Accidente de Playa del Carmen HANDOUT - SOLIDARIDAD CIVIL PROTECTION

Por otra parte, determinaron que el responsable del choque fue el conductor del vehículo Suzuki, Maximiliano Laviano, el argentino de 25 años. En este sentido, señalaron que el día del hecho había lluvias intensas en la zona. “Esto hacía necesario extremar precauciones y conducir a velocidad moderada”, remarcaron.

“Al momento de conducir y no considerar las condiciones de la vía, por la situación meteorológica, como son pavimento mojado y no acatar el límite de velocidad permitido, que es de 60 kilómetros por hora en ese tramo carretero, provocó que perdiera el control de su dirección e invadiera el sentido opuesto de circulación, impactándose con el Nissan”, completaron.

Además de Laviano y los otros cuatro argentinos, Freddy Omar Quijano Carrilo, el mexicano de 32 años y quien iba al volante del Nissan, también perdió la vida.

