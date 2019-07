El presidente Ramón Castillo y los ministros (de izq. a derecha: Almte. Mario Fincati, Enrique Ruíz Guiñazú, Gral. Pedro P. Ramírez), el senador Robustiano Patrón Costas y el cardenal Santiago Copello, ante un desfile militar Crédito: Archivo General de la Nación

En el décimo episodio de La banda presidencial , el podcast conducido por Camila Perochena y Santiago Rodríguez Rey que repasa los dos siglos de historia argentina, hablan de las presidencias de Roberto Ortiz, Ramón Castillo, Arturo Rawson, Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro Farrell.

En 1937, buscando asegurarse el control de la sucesión dentro de la Concordancia, Agustín P. Justo eligió a Roberto Marcelino Ortiz, un radical antipersonalista que consideraba que no le proyectaría sombras. Sin embargo, tras las primeras elecciones intermedias, Ortiz puso todas sus energías en desarmar la maquinaria del fraude. Tanto fue así que la oposición, sus ex correligionarios, no podían ocultar su apoyo. Sin embargo, razones de salud lo fueron alejando del cargo y con Castillo dueño de la banda presidencial el fraude volvió a hacerse presente. Llegado el año de elecciones presidenciales de 1943, ya habían fallecido Ortiz, Alvear y Justo. Un debilitado Castillo buscó imponer su candidato aliadófilo, que fue rechazado por las fuerzas armadas de tendencia nacionalista, que respondieron con un golpe.

Rawson, Ramirez y Farrell fueron los presidentes que siguieron a la revolución de junio, pero la figura que se fue imponiendo con los tiempos fue la de un coronel llamado Juan Domingo Perón.

En este episodio participan Ignacio López, Luciano de Privitello, Juan Carlos Torre y Mark Healey.

