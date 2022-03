La batalla judicial de la reina “blue”: en Mendoza, interpondrán un amparo para que participe de la Vendimia

MENDOZA.- Fue un duro revés para Julieta Lonigro, la reina “blue” de la Vendimia de Guaymallén, el departamento más poblado del distrito. A pesar de que la Corte provincial habilitó días atrás la participación de la joven en la fiesta nacional, al dejar sin efecto una ordenanza municipal que prohibía el “concurso de belleza”, la comuna decidió oficializar a la soberana que había sido elegida en 2020, Sofía Grangetto, lo que complica las chances de Lonigro para competir por la corona en la ceremonia, que se realizará el sábado próximo en el teatro griego Frank Romero Day. Sin embargo, aunque le queda muy poco tiempo, la joven, que fue designada por los vecinos en una fiesta departamental “paralela”, no desiste en sus aspiraciones y sus abogados ya preparan una nueva presentación judicial para demostrar que la soberana de 2020, según el reglamento provincial, no puede participar dos veces de la contienda.

La decisión de la municipalidad, comandada por el radical Marcelino Iglesias, va a tono con la propuesta realizada por el gobernador Rodolfo Suarez, uno de los principales mandatarios de Juntos por el Cambio. Ambos, a raíz del fallo del máximo tribunal, consideraron que la representante del departamento tiene que ser Grangetto, lo que generó sorpresa y malestar entre los vecinos que eligieron a Lonigro, algo que se evidenció con fuerza en las redes sociales.

Mendoza ya empezó con el calendario oficial de Vendimia. El domingo pasado se realizó la tradicional Bendición de los Frutos, con la participación de las máximas autoridades provinciales y las candidatas al reinado nacional, entre las que estuvo la soberana de Guaymallén de 2020, que, sorpresivamente y sin los atuendos característicos, afirmó que estaba en ese lugar por “obligación”. Esto generó mayor malestar en Lonigro, que se considera la “reina del pueblo de Guaymallén”.

Grangetto fue contundente con sus declaraciones, aunque no desistió de participar de las actividades oficiales para abrirle camino a Lonigro. “Estoy acá obligada, no por voluntad propia. La Justicia nos obliga a venir. ¡Basta de Reinas! Tengo otra postura. ¿Por qué se pone a las reinas como si fuesen un producto? Podemos representar a nuestro departamento desde otro lugar. No vengo como reina, vengo como representante del departamento. No vengo a competir, no vengo a sacarle el sitio a nadie”, indicó.

Recurso

En tanto, Lonigro no baja los brazos, aunque sabe que se agotan los tiempos. Sus representantes legales insistirán esta semana en la Justicia provincial con una nueva presentación, con el aval de la Comisión de Reinas de Guaymallén (Coreguay), unas de las principales impulsoras de la elección de Julieta. De hecho, la asociación fue reconocida por la Corte días atrás, que solicitó al municipio, no solo dejar sin efecto la ordenanza, sino disponer de una representante vendimial para la contienda final; caso contrario debía definir el Ministerio de Cultura y Turismo.

“Se ingresará un recurso de amparo por no respetar el reglamento provincial. Si bien celebramos la suspensión de la ordenanza y que haya una representación oficial con Sofía Grangetto, la gente reclama por Julieta”, contó a este medio María Luz Fernández, presidenta de Coreguay. “Buscaremos ahora ante la Corte que se declare la nulidad de la resolución de Guaymallén que designa a la reina de 2020, en virtud de contradecir el reglamento provincial, que es una ley de mayor jerarquía”, sumó Maximiliano Legrand, abogado de Lonigro.

En tanto, desde el máximo tribunal indicaron a LA NACION que es válido el planteo de las soberanas, acerca del incumplimiento del reglamento, aunque entienden que la decisión final está en manos del Ministerio de Cultura y Turismo, que difícilmente se expida en los próximos días.

De acuerdo al reglamento dictado bajo la Ley 8740, en su artículo 2 establece: “De las reinas departamentales se deberá elegir la reina y virreina nacional, merituando si la candidata reúne suficientes cualidades que respeten el concepto esbozado en el artículo 1° y los parámetros que hagan a la patrimonialidad, tradición, usos y costumbres en la manera de elegir a las reinas vendimiales, contextualizada en los estándares sociales, turísticos y culturales de la provincia de Mendoza, no podrán presentarse nuevamente las reinas departamentales que ya han sido electas”.