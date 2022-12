La indignación de una mujer que fue víctima de un violento robo en Puerto Madero: “¿Por qué no laburan?”

escuchar

Una mujer sufrió un violento robo en la ciudad de Buenos Aires este martes. Érica Etter, de 35 años, se encontraba en su auto circulando por el barrio porteño de Puerto Madero, cuando frenó en un semáforo y un vendedor ambulante le arrancó la cadena de oro que lucía en su cuello. A través de su perfil de Instagram, realizó un fuerte descargo sobre la inseguridad: “Me tienen podrida”.

Érica manejaba tranquila por Puerto Madero cuando, al frenar en un semáforo, un hombre le arrancó la cadena de oro que le había regalado su marido hacía tan solo un mes, a través de la ligera apertura del vidrio de la ventana del auto. “Me tienen podrida. Me acaban de rasguñar todo el cuello. Los odio a todos. ¿Por qué no se van un poco a la mie***? País lleno de gente pata sucia, ¿por qué no laburan, viejo?”, apuntó la mujer instantes después del altercado en un tono bastante alterada, en un hilo de Stories de Instagram, donde acumula más de 15 mil seguidores.

El fuerte descargo de una mujer tras sufrir un robo en Puerto Madero.

Posteriormente, la mujer compartió otro video, ya desde su casa y visiblemente más calmada. “Acá estoy, un poco más tranquila. La realidad es que estoy bien. Solamente fue un rasguño en el cuello, un susto. El tema era la impotencia y la indignación que tenía por lo que sucedió. Uno está siempre desconfiado, pero no pensás nunca que te va a pasar algo así”, señaló Érica.

Y contó: “Estaba entrando en Buquebus y tenía las ventanas cerradas. Generalmente, nunca dejo la cartera en el asiento del acompañante. Pero cuando me informaron de que un acceso estaba cortado, no presté atención en bajar la ventanilla. El chico me dejó un paquete de pañuelitos y, cuando arranca el verde, otro me dice apurado que se los dé y bajé un poco el vidrio de mi lado y me arrancaron la cadena. No sé en qué momento ni con qué habilidad, porque les juro que era pequeña la rendija que dejé”.

“No se puede vivir así”

Etter le dijo a LA NACION que, en ocasiones, se plantea salir de la Argentina por la seguridad de su hija pequeña. “Nosotros somos laburantes. Nos rompemos el alma para progresar y uno apuesta por este país. Uno se tiene que conformar con decir que solo fue la pérdida material, pero, ¿por qué tenemos que conformarnos con eso? Uno se apresura para cerrar el portón cuando entra en casa, no llevar el celular en la mano e ir con los vidrios altos. No se puede vivir así. Pero este video, que tuvo una repercusión que no imaginé, fue la voz de lo que piensan millones de argentinos y de la indignación del día a día de que nos pasa a todos ese miedo”, relató.

Y apuntó: “No quiero generalizar. No creo que todos sean así. Pero fue un momento de susto, de inseguridad y de sorpresa, porque no me lo esperaba. Uno sabe que el país es inseguro y vive cuidándose. Sin embargo, las cosas siguen sucediendo. Por supuesto que no son todos iguales y en mi video me referí a las personas que se dedican a hacerse dueñas de lo ajeno”.

Érica siente miedo por la inseguridad del país y su familia. Instagram: erietterok

“Me asusta pensar en qué país está creciendo mi hija, que tiene 3 años, y siento que cuando sea grande voy a vivir con el corazón en la boca. Porque te la bancás que te pase a vos, pero cuando le pasa a un hijo todo cambia. Es triste, da miedo y hay una cierta incertidumbre en el futuro, de si seguís apostando en este país o ponés un pie afuera. Y no está bueno, porque yo amo mi país, me encanta y, sin embargo, pasan estas cosas que te hacen replantearte todo”, confió.

“¿En qué país está creciendo mi hija?”

Etter señaló la inseguridad constante y denunció que suceda en el ámbito cotidiano. “Estos hacen que, con los pocos que realmente se esfuerzan o que se ganan la vida de esa forma, la gente no quiera colaborar más. Llamé a la Policía y me dijeron que verían qué podían hacer, porque estaban todos en lo de Cristina. Entonces, que sigan afanando a toda la pobre gente que está ahí, ¿no? ¿En qué país está creciendo mi hija? Es triste pensar que me tengo que quedar contenta porque estoy viva. Porque capaz que por una cadenita te matan”, expresó la mujer.

Y agregó: “Esta gente en 10 minutos se hace el sueldo de muchas personas. Una chica me escribió que a una familiar la tiraron y está con traumatismo de tórax. ¿En qué país estamos criando a nuestros hijos? ¿Qué es lo que nos depara? Lo material, con mucho esfuerzo, va a volver. Pero es triste no poder llevar algo por lo que te esforzaste para lucirlo en un almuerzo”.