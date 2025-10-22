La localidad bonaerense que más sufrió el furioso temporal

MAR DEL PLATA.— El desplome del techo sobre la propia piscina del polideportivo municipal, la voladura de la cubierta exterior del hospital y también de las chapas que protegían a otras 15 viviendas expusieron la magnitud del temporal que anoche castigó a la localidad de Benito Juárez, en el centro de la provincia de Buenos Aires, en el contexto de un alerta meteorológico que incluyó lluvias y en especial vientos muy fuertes.

La zona de la pileta, destrozada Gentileza: FM Del Sol

Este distrito fue el más afectado por este fenómeno que atravesó este extremo bonaerense en sentido al sudeste. No se registraron víctimas pero sí algunos evacuados, ya que en este contexto de precipitaciones y condiciones adversas fueron varias las familias que quedaron parcial o totalmente a la intemperie, en plena madrugada.

Como consecuencia del temporal, un hospital de Benito Juárez sufrió daños materiales

Frente a este contexto, que además incluyó caída de árboles, postes de iluminación y tendidos del cableado eléctrico aéreo, las autoridades municipales dispusieron la inmediata suspensión de clases durante este miércoles a los efectos de evitar riesgos y reducir la presencia de gente en las calles, aun cuando estas lluvias ya menguaron.

En ninguno de los casos se registraron personas lesionadas. El extremo de daño se advertía en el natatorio municipal Néstor Kirchner, con su cubierta que cayó precisamente hacia el centro de la piscina.

Un cartel de un local de quinielas tirado en la calle Gentileza: FM Del Sol

Si bien a última hora de la noche, cuando ocurrió el incidente, habitualmente todavía quedan algunas personas en actividad deportiva, los responsables del lugar habían cerrado las instalaciones a última hora de la tarde debido a que se había tomado conocimiento de un alerta meteorológico que podría tener consecuencias para esta localidad y alrededores.

La recuperación de esas instalaciones deportivas requerirán una inversión importante. “El resto del polideportivo volverá a funcionar mañana jueves, si todo marcha bien”, aseguró el secretario de Deportes del municipio, Luciano Silva.

El techo destrozado de una casa Gentileza: FM Del Sol

“Pudo haber sido un verdadero desastre”, reconoció Javier Infantino, secretario de Seguridad de Benito Juárez, que esta mañana participaba de una reunión del Comité de Emergencia que con distintas instituciones de la propia comuna, fuerzas de seguridad y sanitarias evaluaban lo que dejó el temporal y las medidas a tomar en lo inmediato.

La preocupación se extendía a los daños que se habían detectado en el Hospital Municipal “Eva Perón” de esta localidad, donde residen unos 20.000 habitantes. Allí también hubo daños sobre un techo pero que es una estructura liviana que se extiende más allá del edificio sólido que alberga la unidad de servicios. Se perdieron algunas chapas y parte del revestimiento interno.

Uno de los tantos árboles caídos Gentileza: FM Del Sol

Los fuertes vientos, con ráfagas que superaron los 80 kilómetros por hora, arrancaron buena parte de la cubierta en momentos en que había gente que circulaba por el lugar para ingresar o salir del establecimiento, según se pudo advertir en algún video que circula en redes sociales.

Se estima que lo que se dio por allí pudo haber sido la cola de una suerte de tornado que, a su paso, generó estos daños importantes. Al natatorio y al hospital se suman un conjunto de viviendas del barrio Mario Tesone. Por allí anduvo personal de Defensa Civil para asistir a las familias que vivieron estos momentos de dificultad. Por estas horas de la mañana estaban allí tratando de recomponer esos hogares, castigados y dañados por semejante temporal.

Pedazos de estructura volados Gentileza: FM Del Sol

Si bien estas condiciones meteorológicas extremas tuvieron presencia en buena parte del centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires, en ningún otro lugar dejaron un saldo tan violento como en Benito Juárez.

Personal de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios participaban de las recorrida por los distintos puntos de la ciudad afectados para retirar algunos árboles y postes caídos. También se desplegaban cuadrillas de las empresas de servicios públicos a efectos de detectar, remover y en la medida de las posibilidades reconectar los cables que habían caído como consecuencia de los fuertes vientos de anoche.

Solo algunos sectores padecían todavía dificultades para acceder a la red eléctrica domiciliaria. En general la situación se había normalizado anoche, una vez que lo peor del temporal pasó y los operarios realizaron una revisión de los puntos críticos, a efectos de asegurar que no había situaciones de riesgo para la población.

“Hizo desastres”, aseguró un funcionario y mencionó algunos puntos algo más periféricos del casco urbano, en proximidades del predio de acopio de la firma agropecuaria Campoamor Hermanos.

Destrozos en el municipio de Benito Juarez

Las autoridades municipales confirmaron que no hubo personas heridas y que aquellas familias que perdieron parte o totalmente el techo, como ocurrió por lo menos en uno de los casos, optaron por refugiarse en domicilios de familiares y vecinos por lo que no resultó necesario la habilitación o funcionamiento de centros de evacuación.

Desde el área de Desarrollo Social se había completado un relevamiento de los afectados por el temporal y se disponía un mecanismo de asistencia para tratar de recomponer esas viviendas castigadas, además de ponerles a disposición alimentos, ropa u otras necesidades que afronten a raíz de esta delicada emergencia.