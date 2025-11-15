La mamá de Cecilia hizo un vivo en Instagram tras conocerse el veredicto: “Me tiembla el cuerpo”

Luego de darse a conocer este sábado el veredicto por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, su madre, Gloria Romero, difundió un mensaje en el que agradeció a la justicia de Chaco por las condenas al clan Sena y a los otros tres imputados en la causa señalados como “encubridores” del delito. Si bien la mujer no participó de la última audiencia, aseguró que cuando se encuentre mejor hablará ante la prensa.

“Espero que entiendan no es que quiero dar notas, sino que mi salud no está bien. Cuando esté mejor, voy a salir a hablar con los medios. Por ahora necesitaba salir a agradecer al Chaco, a Resistencia. No voy a poder vivir en Resistencia porque es la tumba de mi hija y no lo puedo resistir", expresó la madre de Cecilia en un vivo de Instagram tras darse a conocer esta tarde el veredicto del caso.

“Yo sé que todos quieren hablar conmigo, sobre todo a la prensa y les agradezco muchísimo, pero hoy estamos de cumpleaños a pesar de todo. Hoy Ángela [hermana de Cecilia] cumple 29 años y yo hice lo que pude. Hoy tendría que estar Ceci acá, porque la que siempre hacía las cosas era ella y tenemos que aprender a vivir sin ella”, explicó Gloria ante la audiencia de Instagram, visiblemente conmovida.

“Estas lágrimas son de tranquilidad. Gracias a dios, esos hijos de p... no van a poder llegar a Ángela. No entienden lo que es vivir dos años pensando que en cualquier momento vienen por tu otra hija”, manifestó la mujer. “Es más, muchas veces les confieso que me arrepentí de haberlos denunciado porque decía si me matan a mí no importa, pero Ángela merece vivir, merece lo mejor y yo la puse en riesgo y se supone que soy la mamá la tengo que proteger”, reveló luego.

“Así que imagínense la emoción que tengo: me tiembla el cuerpo. Discúlpeme, esta causa se llevó mi salud, tengo picos de presión, se me sube la presión y se me baja. Así que les quería hacer un vivo para agradecerle”, aclaró Romero.

Durante el vivo de Instagram, Gloria se mostró aliviada por la condena a cadena perpetúa que recibirá la expareja de su hija, César Sena, declarado esta tarde por unanimidad del jurado popular culpable de homicidio agravado por el vínculo por violencia de género. Así como también la sentencia de culpabilidad como partícipes primarios en el delito que recibieron Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

Además, de los cuatro imputados por encubrimiento, tres resultaron culpables, con excepción de Griselda Reinoso, declarada inocente.

Por otro lado, Romero agradeció no solo al Chaco, sino “a todo el país” y especialmente a todos los abogados que la acompañaron en su representación durante toda la investigación por el femicidio de su hija.

El crimen

El asesinato de Cecilia ocurrió el 2 de junio de 2023 en la casa donde vivían Emerenciano Sena y Marcela Acuña en la calle Santa María de Oro 1460. Ambos son piqueteros de mucho poder, que construyeron su imperio con alianza al gobernador Jorge Capitanich. Allí también se encontraba César Sena, pareja de Cecilia, quien entró a la vivienda después de las 9.15. Cecilia nunca salió de ahí. Y su cuerpo nunca apareció.

Los Sena llegaron a la Justicia acusados por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo en contexto de violencia de género. César, en carácter de autor y, sus padres, como partícipes primarios. Las defensas de Marcela y Emerenciano solicitaron que el jurado los declare no culpables argumentando que, el eventual encubrimiento que se les atribuye, está contemplado en un artículo del Código Penal que exime de responsabilidad criminal a quienes encubren a un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad.