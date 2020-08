View this post on Instagram

NUEVO RESCATE DE ACMA Lo bautizamos " Palomo" El día martes recibimos un vídeo explicito de como castigaban con un tirante de madera a un caballo, al que previamente lo habían atado a un árbol para inmovilizarlo. Los vecinos indignados y ya conociendo los antecedentes de estos individuo, salieron en defensa del animal, evitando que el mismo termine aun mas lastimado. En el vídeo se puede observar como uno de los individuos que esta con el caballo lo ata al árbol para sujetarlo y agarra un tirante de madera para pegarle sin piedad en las patas y el lomo, el caballo intenta salir de esa situación pero al estar atado no puede mas que esquivar los golpes, golpeándose con ramas y parte de un árbol que tiene a su lado. Con el vídeo nos contactamos con la fiscalía para pedir allanamiento y acto seguido secuestro del animal. Palomo fue revisado y, en cada parte de su cuerpo donde se lo tocaba temblaba de dolor y de miedo. Tenemos los vídeos que también adjuntamos a la causa donde el doctor lo revisa y este muestra signos de haber sufrido mucho maltrato durante mucho tiempo, el sometimiento que padeció lo ha dañado psicológicamente. Palomo es un caballo muy hermoso, no sabemos mucho de su pasado y no nos vamos a enfocar en las descripciones que hizo el "supuesto dueño", no caben dudas de lo que ha sufrido porque no deja tocarse, por momentos se pone agresivo, conducta que se condice con "defensa ante una amenaza". Al subirlo al batan el caballo temblaba de una manera indescriptible, el temor se apodera de él y lo paraliza, incluso se orina. Palomo tendrá una larga rehabilitación en cuanto a su conducta, un caballo que se torna agresivo sin dudas es consecuencia de haber sido maltratado y abusado, tenemos mucha fe que pronto se sentirá más confiado y su comportamiento podrá revertirse. PARTE VETERINARIO: Mialgia localizada sin continuidad anatómica, significa que no es compatible con esfuerzo, sino con los golpes localizados. Poli traumatismo en varias parte del cuerpo. AGRADECEMOS LA BUENA PREDISPOSICIÓN Y RÁPIDA RESPUESTA AL SR FISCAL BIANCHI ARNALDO GASTÓN, UFI Nro 3 DE LA MATANZA!! AGRADECEMOS TAMBIÉN INFINITAMENTE A LA SRA FISCAL DRA BELÉN CASAL GATO