Hay alerta naranja y amarilla por lluvias, tormentas y viento para este domingo 15 de marzo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por lluvias, tormentas, viento y viento zonda para este domingo 15 de marzo. Según precisó, se esperan fenómenos meteorológicos adversos en distintas regiones del país y en total serán nueve las provincias alcanzadas por advertencias de distinto nivel.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que durante la jornada habrá zonas con alerta por tormentas, lluvias y vientos. En particular, el nivel naranja implica “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

La alerta naranja por lluvias rige para el oeste de Neuquén, el este de Río Negro y Tierra del Fuego. En toda esa zona, el SMN indicó que el área será afectada por lluvias fuertes y persistentes, con valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm, que pueden superarse de forma puntual. No se descarta además la posibilidad de nevadas aisladas en zonas elevadas. En el caso particular de Tierra del Fuego, se esperan acumulados entre 20 y 40 mm, también con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

Las alertas emitidas por el SMN para este domingo 15 de marzo SMN

A su vez, rige una alerta amarilla por tormentas en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, el este de Salta y el este de Jujuy. El organismo advirtió que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 60 mm, que pueden excederse de forma puntual.

También se emitió alerta amarilla por viento en el oeste de Neuquén. Allí se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora.

En tanto, el sur de Mendoza se encuentra bajo alerta amarilla por viento zonda. Según el SMN, el área será afectada por este fenómeno con velocidades entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 60 kilómetros por hora. Este tipo de viento puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y condiciones muy secas.

Además, el organismo emitió alerta amarilla por lluvias para el centro de Neuquén y un sector del noroeste de Chubut. En esas zonas se prevén precipitaciones, algunas localmente fuertes, con valores acumulados entre 15 y 30 mm que pueden superarse de manera puntual. Tampoco se descarta la posibilidad de nevadas aisladas en zonas elevadas durante el lunes.

Rige una alerta naranja por lluvias en tres provincias argentinas Stock en canva

Frente a la alerta naranja por lluvias, el SMN recomienda seguir las indicaciones de las autoridades locales y salir solo si es necesario. También sugiere no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, evitar zonas inundables o calles anegadas y conducir con precaución. En caso de ingreso de agua en el hogar, aconseja cortar el suministro eléctrico y no acercarse a cables o postes con electricidad. Además, recomienda preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, radio a pilas, linterna, botiquín y tener cargados los teléfonos celulares.

Para las zonas bajo alerta amarilla por tormentas, el organismo aconseja evitar salir durante los fenómenos, no sacar la basura y limpiar desagües. También recomienda desconectar electrodomésticos y cortar la electricidad si ingresa agua en la vivienda, cerrar puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio o vehículo cerrado.

En el caso de la alerta amarilla por viento, se sugiere evitar salir y asegurar objetos que puedan volarse, como macetas o toldos. También se recomienda mantenerse alejado de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, árboles o postes y tener precaución al conducir.

Para las áreas con alerta por viento zonda, el SMN recomienda evitar salir durante el fenómeno, cerrar puertas y ventanas para impedir el ingreso de polvo y aire caliente y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento. Además, aconseja conducir con precaución, mantenerse hidratado, proteger ojos y nariz del polvo con anteojos o barbijo y no encender fuego.

El clima en el AMBA

Para este domingo, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires tendrá una máxima de 31°C y una mínima de 21°C. Durante la mañana el cielo estará algo nublado y luego parcialmente nublado durante el resto de la jornada. Se prevé además que el lunes aumente la temperatura y que hacia la noche se registren tormentas aisladas.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se espera un pronóstico similar, con una máxima de 30°C y una mínima de 19°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará algo nublado por la mañana y parcialmente nublado el resto del día, mientras que hacia la noche del lunes podrían registrarse precipitaciones que continuarían durante el martes.

En tanto, otras provincias las temperaturas previstas serán las siguientes: en Córdoba se espera una máxima de 29°C y una mínima de 19°C; en Tucumán, 27°C y 18°C; en Santa Fe, 31°C y 20°C; en Entre Ríos, 31°C y 20°C; en Jujuy, 25°C y 14°C; en Salta, 26°C y 16°C; en Misiones, 35°C y 19°C; en La Rioja, 29°C y 18°C; y en Santiago del Estero, 30°C y 21°C.

Por su parte, en San Luis se esperan 29°C de máxima y 19°C de mínima; en San Juan, 31°C y 17°C; en Mendoza, 27°C y 17°C; en Río Negro, 22°C y 18°C; en Chubut, 21°C y 17°C; y en Santa Cruz, 15°C y 8°C.