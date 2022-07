LA NACION lanza nuevos formatos en audio y podcast

En agosto de 2018, LA NACION inició una nueva apuesta para ampliar el contenido que ofrece a su audiencia, en concordancia con el espíritu innovador que ha tenido en sus más de 150 años de historia: lanzó una propuesta de audio, con una programación de formatos originales de podcasts orientados a la opinión, el análisis y con amplia diversidad temática. Como la versión web de LA NACION o como los videos de LN+ en YouTube, se consumen on demand y están disponibles para ser disfrutados en todo momento y lugar: solo se necesita un celular o una computadora y una conexión a Internet.

LA NACION es un medio referente de la producción en audio en el país. Fue el primero de los medios tradicionales en animarse a probar con una idea que tomó forma en 2004, cuando un periodista de The Guardian, el británico Ben Hammersley, acuñó el término “podcast”. Combinó dos palabras: “pod” por iPod, el reproductor de MP3 más popular de esa época, y “cast” por broadcast, es decir, la emisión y distribución de contenido. La idea era sencilla: aprovechar la creciente popularidad de los reproductores portátiles de música, y la posibilidad de distribuirlos a través de internet (la tienda de venta de música digital de Apple, iTunes, había nacido el año anterior) sin límites geográficos, para ofrecer contenido en audio que cualquiera pudiera escuchar a su tiempo. Ya existían los audiolibros, los musicuentos y otros productos de escucha asincrónica (lo escucho cuando quiero, no cuando se emite por la radio o la TV), pero el podcast tenía en cuenta las ventajas de la distribución digital vía Internet, algo que hoy nos parece evidente, pero que en aquel momento era una novedad. Desde entonces, el podcast fue creciendo en popularidad; The New York Times, con su masivo The Daily, le dio popularidad y trascendencia dentro de los medios tradicionales.

Lo que hay que saber es un resumen diario de noticias que se publica como podcast

LA NACION inauguró su oferta de podcasts hace cuatro años. Desde entonces sumó más de 14 millones de reproducciones de sus diferentes podcasts, con una variada oferta de producciones y con el sello de calidad que siempre ofrece LA NACION. En un fenómeno que se aceleró tras la pandemia y con el lanzamiento de nuevos formatos, las cifras de reproducciones de LA NACION baten récords. Todo el contenido, además, está disponible en nuestra web y en las plataformas de podcasting más populares, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Podcasts y más. Se puede acceder a través de www.lanacion.com. ar/podcast.

Pionero y líder, cada temporada, la oferta de LA NACION se ha ido enriqueciendo y mejorando. Perfeccionando. El lanzamiento más reciente es “Lo que hay que saber, un resumen diario de noticias”: ofrece una síntesis de noticias en dos minutos, dos veces por día (a la mañana y a la tarde), que ahora, además, incorpora una edición de fin de semana más extensa. “Lo que hay que saber”, además, es parte de Ruta Diaria, la lista a medida que hace Spotify y que combina, todos los días, música con podcasts varios.

Lo que hay que saber en podcast LA NACIÓN (LA NACIÓN)

También es un formato integrado a los resúmenes informativos que ofrecen tanto el asistente de Google como Alexa, de Amazon. Esto permite escuchar el resumen con un comando de voz en el teléfono, o en un parlante conectado. Durante 2020, puso en línea, con la producción de Spotify, el primer formato informativo diario en esa plataforma: “El primer café”, conducido por Diego Scott y Carola Gil.

Los contenidos en audio suman especialistas en temáticas amplias que van de la productividad personal al deporte, el entretenimiento, la economía o la gastronomía. Entre las novedades de este segundo semestre de 2022, el exitoso podcast original “Cómo fabricar tiempo”, conducido por Martina Rua y Pablo Martín Fernández, transita su sexta temporada ofreciendo consejos para tomar control de nuestro tiempo laboral, aprovecharlo mejor y lograr que no colonice nuestro tiempo libre. Bernardo Stamateas, por su parte, transita la parte más íntima de una relación y vuelca su sabiduría en una serie de charlas breves junto a Hernán Lirio, sobre la base de las ideas que vuelca en sus libros de autosuperación, de relaciones de pareja y con familiares y amigos.

El ex-Puma Patricio Albacete y el periodista Alejo Miranda siguen paso a paso el calendario de los Pumas camino al próximo Mundial, al tiempo que recuperan cada semana historias del rugby local e internacional que vale la pena recordar.

Sabor argentino en podcast LA NACIÓN (LA NACIÓN)

Ernesto Martelli junto con Rodolfo Reich explorarán los diez mitos y las grandes preguntas de la comida local en “Sabor argentino”: del asado perfecto a las pizzas, empanadas o tradiciones criollas.

Andrés Hatum volverá con otra temporada de “Carreras extraordinarias para gente común”: un paseo por el mundo laboral para pensar, reflexionar y actuar sobre nuestra carrera profesional, y ver cómo mejorarla. Y Sofía Diamante explorará las historias particulares de las marcas argentinas más queridas y cercanas.

Try convertido en podcast LA NACIÓN (LA NACIÓN)

Julieta Nassau y Andrés Eliceche charlan, en “Embajada argentina”, con representantes del deporte argentino que hacen sus carreras en otras partes del mundo: ¿cómo es el deporte profesional fuera del país?; ¿qué implica llevar nuestra bandera a otras canchas? El analista musical Humphrey Inzillo, editor de Rolling Stone, por su parte, dialoga con artistas de la Argentina y América Latina en “La vida circular” para entender mejor cómo componen sus obras, y cuáles han sido sus experiencias llevando su música por todo el mundo.

Discos esenciales en podcast LA NACIÓN (LA NACIÓN)

Por supuesto, los clásicos de la historia nacional siguen vigentes: tanto “La banda presidencial”, que crearon Camila Perochena y Santiago Rodríguez Rey, y que recorre 200 años de presidentes argentinos, como el podcast “Hay que pasar el invierno”, que generaron junto con Darío Judzik, y que tiene más vigencia que nunca, con un análisis de las crisis económicas argentinas de los últimos dos siglos.

En la oferta de podcasts de LA NACION también hay lugar para el análisis de Carlos Pagni, con la versión en audio de la exploración de la semana política que hace en Odisea argentina, y para la observación sobre la realidad económica nacional que hace José Del Rio en Mesa chica. A ellos se suman los mejores contenidos periodísticos de LN+ en formato audio.

LA NACION que inauguró su versión web en 1995, siguió experimentando en modalidades de producción: desde comienzos de siglo XXI, comenzó su producción audiovisual y multimedia, desarrollando su oferta de video, primero en YouTube y luego en 2015 con Conversaciones, videos nativos digitales y en redes sociales; y luego, en 2016, con el hoy exitoso canal de TV por cable LN+, líder en prime time de cable. Además, es el medio líder y reconocido internacionalmente por sus visualizaciones, interactivos y periodismo de datos con un estándar global. Pero gracias a sus formatos de audio, desde hace cuatro años y cada vez más, LA NACION también se escucha.