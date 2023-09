escuchar

Un hombre que manejaba borracho chocó contra la pared de una casa en La Plata, se metió dentro de la vivienda y tras ello se bajó del vehículo y escapó del lugar. El hecho ocurrió el jueves por la noche en la localidad de Altos de San Lorenzo, a causa del incidente protagonizado con una Toyota Hilux 4x4 en la que viajaban dos personas, la fachada de una casa de ladrillo en la intersección de las calles 19 y 88 quedó destruida y el auto atascado, con la mitad de la trompa hacia adentro.

No hubo heridos como consecuencia del hecho, pero fuentes policiales confirmaron que el conductor, que fue identificado por los datos de la camioneta, abandonó el vehículo junto a su acompañante y que tras ello se dieron a la fuga después del choque, por lo que están siendo buscados por la capital bonaerense para notificarles los cargos que pesan sobre ellos; fueron imputados bajo la figura de daños. Posteriormente, personal de la comisaría Octava se apersonó en el lugar y la causa tramita en la UFI 15 de La Plata.

La camioneta quedó atascada, con la mitad de la trompa hacia adentro de la vivienda Gentileza: 0221

La casa pertenece a Roberto Molina, de 54 años, que contó al diario El Día cómo fue el momento del impacto: “Estaban mis nietas jugando sobre la mesa del living, y mis hijas y nueras tomaban mate. Escuché un estruendo que fue muy fuerte y hasta los gatos salieron disparados. Me quedé impresionado cuando vi la camioneta dentro de mi casa. Fue en ese instante que me fui corriendo a ver a mis hijas y nietas y por suerte estaban bien”.

Molina, que arrastra algunos problemas de salud, confirmó también que había dos hombres en el rodado: “Bajaron alcoholizados y cuando voy a ver, el vino estaba tirado en el piso. Cuando volví estaban hablando con mi hija, llamé al 911 y como no venía la Policía los vecinos salieron. La verdad es que no me di cuenta cuando salieron corriendo, fue antes de que viniera la Policía”, agregó y contó también que el conductor debió salir por la puerta del acompañante debido a que la suya había quedado trabada por la rama de un árbol.

“Dicen que son del barrio. Yo no los conozco. Vino la Policía Científica y un cuñado del conductor trajo una llave de la camioneta para que se la llevaran”, sumó Molina a Infocielo, contrariado por el daño que el choque provocó en su vivienda: “Me destrozó todo, la casa ya no me sirve. Puse unas chapas y muebles pero así no puedo vivir. Se tienen que hacer cargo los que la rompieron”.

LA NACION