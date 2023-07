La Plata: un auto y una camioneta cruzaron en rojo, chocaron y estuvieron a punto de aplastar a una mujer

escuchar

La imprudencia de dos conductores derivó en un impactante siniestro vial en la ciudad bonaerense de La Plata. El incidente ocurrió ayer y fue grabado por las cámaras de seguridad del municipio, que dieron cuenta de cómo los respectivos rodados cruzaron una intersección con los semáforos en rojo, chocaron entre sí y estuvieron a punto de aplastar una mujer que caminaba por el lugar.

Los hechos descriptos ocurrieron en la esquina de avenida 7 y calle 55 y las imágenes fueron difundidas por el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). En la secuencia se observa con claridad que los semáforos de las dos vías estaban en rojo cuando un auto modelo Peugeot 206 intentó cruzar la avenida. Inmediatamente después, una camioneta marca Jeep apareció en escena a escasa distancia y pretendió atravesar la calle en dirección a plaza San Martín.

Como consecuencia de las maniobras realizadas, ambos vehículos se encontraron en medio del cruce e impactaron con violencia entre sí. Producto de ello, los dos cambiaron de dirección y pasaron a centímetros de una mujer que acababa de llegar a la rambla ubicada en medio de la avenida. La peatona se quedó inmóvil entre los rodados, que a raíz el siniestro vial salieron eyectados en sentido opuesto.

Tras la colisión, el auto quedó detenido sobre uno de los carriles de la avenida 7. En tanto, la camioneta se desplazó varios metros sobre la otra mano de la misma vía -donde el tránsito estaba detenido- y chocó de frente a un colectivo de la línea Oeste.

Siniestro vial en La Plata

De acuerdo con el sitio local 0221, los agentes del COM requirieron la presencia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y una ambulancia arribó al lugar a los pocos minutos. Sin embargo, los médicos determinaron que no era necesario el traslado de los involucrados al hospital.

Previo a la llegada del personal de salud, se observa en el video difundido que la mujer que estuvo a punto de ser atropellada quedó en estado de shock y fue asistida por otros transeúntes. Luego, los paramédicos la atendieron en el lugar al igual que a los conductores de los rodados siniestrados, que en ambos casos sufrieron daños ostensibles en la zona delantera.

