La versión de la abogada argentina detenida en Río de Janeiro por hacer gestos racistas: “Estoy encerrada, con miedo”

La abogada argentina Agostina Páez permanece detenida en Río de Janeiro luego de haber sido acusada de realizar gestos y expresiones racistas contra empleados de un bar. El caso generó fuerte repercusión en Brasil y en la Argentina, especialmente tras la difusión de los videos que registraron el momento del incidente. Actualmente, la mujer tiene el pasaporte retenido y cumple arresto con tobillera electrónica mientras continúa el proceso judicial.

En un informe de LN+, se conocieron las declaraciones de la acusada, quien dio su versión de los hechos. Según relató, el conflicto se originó por una discusión con el personal del bar a raíz del pago de la cuenta.

“No nos dejaban ir, nos habían recargado tragos a cada una sin que los hayamos consumido o pedido. Nos empezamos a quejar, pero decidimos pagarles”, explicó.

Hablo la abogada argentina que fue detenida en Brasil por gestos racistas

La versión de la abogada argentina

Páez relató que, tras el reclamo, la situación se volvió intimidante. “Comenzaron a tocarse sus partes íntimas, como insinuando que algo nos iba a pasar, se reían, nos grababan”, afirmó. En ese contexto, reconoció: “Ahí es que tengo esa reacción malísima”, en referencia a los gestos racistas que realizó.

El hecho ocurrió el 14 de enero, cuando la abogada se encontraba con amigas en un bar de Río de Janeiro. De acuerdo con la denuncia, uno de los empleados revisó las cámaras de seguridad del local y observó cómo la mujer se retiraba imitando a un mono, realizando sonidos y pronunciando la palabra “mono” de manera despectiva. Esas imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Agostina Páez es la joven denunciada por hacer gestos racistas en un bar de Brasil

La investigación y la situación judicial

La víctima declaró a la policía que también fue señalada con el dedo y que recibió insultos raciales, entre ellos la palabra “negro” usada de forma despectiva. Con ese material, la Justicia brasileña avanzó en la causa y dispuso medidas restrictivas contra la ciudadana argentina, incluida la colocación de una tobillera electrónica.

En su testimonio, la abogada aseguró que ya contrató representación legal en Brasil y que pidió que se analicen las cámaras del lugar. “Me explicaron todo y contraté a un abogado en Brasil que ya ha pedido las cámaras”, señaló. Sobre su situación actual, expresó: “Estoy encerrada, con miedo”.