Qué es el meteotsunami o marejada, el efecto que habría provocado una ola gigante en Santa Clara del Mar

Una ola gigante que tomó por sorpresa a turistas y residentes causó la muerte de una persona y dejó al menos 35 heridos en Santa Clara del Mar. Este trágico suceso, que también afectó playas en Mar del Plata, puso en relieve un fenómeno climático poco frecuente, descripto por expertos como un tipo de “marejada” u “meteotsunami”.

Fabián García, director de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, confirmó el incidente, y señaló que fue una “ola con aumento repentino de la altura”. Este evento, de naturaleza climática, es lo que se conoce también como meteotsunami, un término que describe una súbita y significativa variación en el nivel del mar generada por cambios en la presión atmosférica o fuertes vientos.

Según testimonios de quienes presenciaron la escena, el agua del mar comenzó a retirarse de forma abrupta de la costa antes de que la inmensa ola apareciera “casi como una pared” y rompiera con una dureza inusitada. Varios de los heridos reportados por García fueron clasificados como “leves”, aunque la sorpresa y el impacto fueron generales entre los presentes.

El fenómeno no se limitó a Santa Clara del Mar. La Capital de Mar del Plata reportó que la “marejada” también impactó en las playas de esa localidad. El diario marplatense describió cómo “el mar se retiró varios metros de la costa y tuvo una abrupta crecida que sorprendió a marplatenses y turistas que disfrutaban de la orilla en diversos balnearios de la ciudad y la región”.

Nahuel Nardone, titular del sindicato de Guardavidas, relató a La Capital que el fuerte oleaje se sintió “en gran parte de la costa de Mar del Plata”. “Repentinamente, llegó una ola que alcanzó límites impensados y afectó a las personas que estaban descansando, tomando sol y refrescándose en el agua, algunas fueron arrastradas”, añadió Nardone, enfatizando que “acá no es común, por eso generó sorpresa. Fue una especie de ‘mini tsunami’, con un retiro de mar muy importante”.

La palabra de Walter Dragani, oceanógrafo bonaerense, sobre lo ocurrido en Santa Clara del Mar

Walter Dragani, oceanógrafo consultado por LN+, explicó que si bien este tipo de fenómenos “son frecuentes, pero pequeños, de 30 centímetros”, lo ocurrido en la Costa Atlántica fue de una magnitud excepcional. El experto advirtió que un evento de estas características “puede volver a ocurrir”, y destacó la necesidad de comprender estos fenómenos meteorológicos que pueden generar variaciones drásticas en el nivel del mar sin aviso previo significativo, diferenciándose de los tsunamis de origen sísmico por su causa y escala habitual.

Asimismo, afirmó que a este fenómeno hay que estudiarlo para conocer verdaderamente qué ocurrió, por lo que todavía no se atrevió a calificarlo como meteotsunami.

